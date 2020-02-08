Kış aylarında nasıl beslenilmeli? Kış aylarında sağlıklı beslenme önerileri...

Yaşamın her döneminde yeterli ve dengeli beslenmeyle sağlık korunmalıdır. Hastalıklara yakalanmamak için bağışıklık sistemi güçlendirilmelidir. Bunun yolu da tükettiğimiz besinlerden geçiyor. Bu nedenle, beş besin grubunda bulunan çeşitli besinler yeterli miktarlarda alınmalıdır.

Besin Grupları

Süt ve ürünleri

Et, tavuk, balık, yumurta, baklagiller, yağlı tohumlar ve sert kabuklu yemişler

Ekmek ve tahıllar

Sebze

Meyve grubu