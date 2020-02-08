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Kış aylarında nasıl beslenilmeli? Kış aylarında sağlıklı beslenme önerileri...

Kış aylarında beslenme düzeni, havaların soğumasına bağlı olarak değişiyor. Kapalı ortamlarda fazla vakit geçirilmesi, insanların ihtiyacından fazla besin almasına neden oluyor. Bu nedenle soğuyan havayla birlikte beslenme daha önemli hale gelir. Vücut direncini artırarak, hastalıklardan korunmak için kış aylarında beslenme önerilerini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 08.02.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 16:58
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KIŞ AYLARINDA NASIL BESLENİLMELİ?
KIŞ AYLARINDA NASIL BESLENİLMELİ?

Kış aylarında, havaların soğumasıyla birlikte beraber şekerli ve yağlı besinlerin tüketimi artıyor. Kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesiyle birlikte hareketsiz yaşam, televizyon başında fazla vakit geçirilmesi, gecelerin uzun olması vücudun ihtiyaçtan fazla besin almasına neden oluyor.

Bu durum, kilo alımının yanında çeşitli sağlık sorunlarına neden oluyor. Kış mevsiminde yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması sağlığımızın korunması açısından önem taşır.

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YETERLİ VE DENGELİ BESLENİN
YETERLİ VE DENGELİ BESLENİN

Yaşamın her döneminde yeterli ve dengeli beslenmeyle sağlık korunmalıdır. Hastalıklara yakalanmamak için bağışıklık sistemi güçlendirilmelidir. Bunun yolu da tükettiğimiz besinlerden geçiyor. Bu nedenle, beş besin grubunda bulunan çeşitli besinler yeterli miktarlarda alınmalıdır.

Besin Grupları
Süt ve ürünleri
Et, tavuk, balık, yumurta, baklagiller, yağlı tohumlar ve sert kabuklu yemişler
Ekmek ve tahıllar
Sebze
Meyve grubu

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A VE C VİTAMİNİ TÜKETİN
A VE C VİTAMİNİ TÜKETİN

Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği olan A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin, havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi sebzelerin yanı sıra kış aylarında bolca bulunan portakal, mandalina, elma gibi meyvelerin tüketimi önemlidir. Mevsimine göre en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketilmelidir. Bu tüketimin 2 porsiyon meyve ve 3 porsiyon sebze olmalıdır.

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BİR PORSİYON MEYVE MİKTARI
BİR PORSİYON MEYVE MİKTARI

Bir porsiyon meyve; genel olarak bir yumruk büyüklüğünde veya 1 su bardağının içini kapsayacak kadar meyveyi kapsar.

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