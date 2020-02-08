Kış aylarında nasıl beslenilmeli? Kış aylarında sağlıklı beslenme önerileri...
Kış aylarında nasıl beslenilmeli? Kış aylarında sağlıklı beslenme önerileri...
Kış aylarında beslenme düzeni, havaların soğumasına bağlı olarak değişiyor. Kapalı ortamlarda fazla vakit geçirilmesi, insanların ihtiyacından fazla besin almasına neden oluyor. Bu nedenle soğuyan havayla birlikte beslenme daha önemli hale gelir. Vücut direncini artırarak, hastalıklardan korunmak için kış aylarında beslenme önerilerini sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 08.02.2020
16:00
Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
16:58