Kemal Tahir'in son gecesi
Bir yemek tarifinden, bir alaturka makamdan Türkiye'nin yakın tarihi, bugünü ve geleceği okunur mu?
Dün Dündür/Mehmet Barlas kitabı, dünü anlatırken, bugünün ve geleceğin de panoramasını çiziyor. Türkiye ve dünya siyasetini avucunun içi gibi bilen usta gazeteci Barlas'ın hayatını ve anılarını anlattığı kitabın en ilgi çekici yeri ise Kemal Tahir'in ölümünden önceki son gecesinde yaşananlar…
Giriş Tarihi: 08.02.2019
12:01
Güncelleme Tarihi: 08.02.2019
12:08
DÜN DÜNDÜR-MEHMET BARLAS KİTABI
Çocukluğunda İsmet İnönü evlerindeki bir simaydı, "Yazar olacaksın!" dedi. Öyle de oldu. Hem de başyazar. Hayatı gazetecilikle geçse de o hep insan biriktirdi. Gün geldi en yakın arkadaşı Özal oldu. Evi herkese acıktı. Kemal Tahir'i de, Zeki Müren'i de ağırladı. Türkiye'nin tarihine gazeteci olarak tanıklık eden Mehmet Barlas, gazeteci
Göksan Göktaş'a hayatını anlattı. Turkuvaz Kitap'tan çıkan Dün Dündür kitabında Barlas, bizi siyasi, kültür ve medya tarihimizde yolculuğa çıkarıyor.
Müziğe ve edebiyata olan sevgisi ve derin bilgisiyle de kendisine hayran bırakan Barlas; fikirleriyle, romanlarıyla Türk edebiyatını etkileyen
Kemal Tahir'in ölümünden önceki son gecesini, yakın tarihimizin incelikli bir okuması olan Dün Dündür isimli kitapta anlatıyor. Kemal Tahir ile Mete Tunçay'ın tartıştığı ve bu tartışmada fenalaşan Tahir'in kalp krizi geçirdiği o son geceyi ayrıntılı olarak anlatan Barlas, ertesi gün suçlular gibi Erenköy Camii'nde Tahir'in cenaze namazını kıldıklarını dile getiriyor.
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Türkiye'nin duayen gazetecilerinden Mehmet Barlas, Dün Dündür adlı kitapta siyasi ve kültürel dönüşümüyle 50'lerden 2019'a bir Türkiye panoraması sunuyor. Mehmet Barlas'ın hayatını, gazeteci Göksan Göktaş'a anlattığı nehir söyleşi kitabı
Dün Dündür/Mehmet Barlas kitabı Turkuvaz Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. Barlas dünü anlatırken, bugünün ve geleceğin de panoramasını çiziyor.
KEMAL TAHİR’İN SON GECESİ
Gazeteci Mehmet Barlas'ın evinde dostlarıyla birlikte buluştukları o son akşam yemeğinde masada çıkan tartışmada fenalaşan
Tahir, eve gittikten sonra kalp krizi geçirerek vefat etti. Uzun yıllar edebiyat çevresinde konuşulan bu tartışma bütün ayrıntılarıyla ilk kez Mehmet Barlas tarafından anlatılıyor. Barlas, sıkı dost oldukları Kemal Tahir'in hayatında iz bırakan isimlerin başında geldiğini söylüyor ve o meşum geceyi şu cümlelerle anlatıyor:
"Ölümünden beş yıl önce bir kanser ameliyatı geçirdi. Prof. Dr. Siyami Ersek onun bir ciğerini aldı. Ömrünün beş senesini tek ciğerle geçirdi. Ölümünden bir gün önce yani son gece bizim evdeydi Kemal Tahir ve hanımı. Mete Tunçay ve Ali Sirmen'in de aralarında olduğu bir grup toplanmıştık. Tunçay, Kemal Tahir'le çok sert bir tartışmaya girdi. Kemal Tahir'in kitaplarını 'cinsel içerikli kitaplar' diye tanımladı. Tabii hepimiz ona saldırdık o karşı saldırıya geçti. Müthiş bir gerginlik yaşandı. Kemal Tahir bir ara sıkıştı. Nefes darlığı tuttu. Çalışma odama götürüp teskin ettim, sonra ayrıldık, Ertesi sabah telefon geldi, "Kemal Tahir vefat etti" diye. Ertesi gün Bağdat Caddesi üzerindeki bir camide kıldık cenaze namazını. O gece biz de onlarla birlikte suçlular gibi…"
TÜRKİYE'NİN YAKIN SİYASİ TARİHİNE DE IŞIK TUTUYOR
Kemal Tahir'in babasının arkadaş ekibinden olduğunu ve 16 yaşındayken Tahir'le tanıştıklarını dile getiren Barlas, "Kişiliğinde beni en çok etkileyen özellik, hayata küsmemiş olmasıydı. Ben on iki sene haksız yere hapis yatsam herkesten nefret ederdim. Üstelik sanatım yüzünden. Nazım Hikmet gibi o da hayata küsmemişti, insanları seviyordu" diyor.
Barlas dünü anlatırken, bugünün ve geleceğin de panoramasını çiziyor. Türkiye ve dünya siyasetini avcunun içi gibi bilen usta gazeteci, müziğe ve edebiyata olan sevgisi ve derin bilgisiyle de kendisine hayran bıraktırıyor.