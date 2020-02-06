Kar hakkında bilmeniz gereken 15 ilginç bilgi

Karı, doğanın bize bir armağanı olarak gören bir çoğunluğa karşın ondan hastalık derecesinde korkanlar olduğunu biliyor muydunuz?

Tıp literatüründe, kardan korkmak bir fobi olarak tanımlanıyor ve hastalığın adı "chionophobia" olarak geçiyor. Kar yağdığında ağlama krizleri, titreme, kalp çarpıntısı, karın ağrıları, mide bulantısı ve kusma ile kendini gösteriyor.

Psikolojik tedavisi, 1-2 yıl sürebiliyor. "Düşerim, hasta olurum korkusuyla karda dışarı çıkmıyorum" diyenlerin; yukarıdaki fiziksel rahatsızları "üşüttüm" bahanesiyle sık sık yaşayanların bu fobiyi taşıyor olmaları muhtemel.