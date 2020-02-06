Kar hakkında bilmeniz gereken 15 ilginç bilgi
Karı, doğanın bize bir armağanı olarak gören bir çoğunluğa karşın; ondan hastalık derecesinde korkanlar olduğunu biliyor muydunuz? Peki ya, karın renginin aslında
"beyaz" olmadığını? Kış mevsiminin beklenen anı "kar yağışı", İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Bizler de bu vesileyle dünyayı beyaz bir örtü gibi saran kara ilişkin, bilmeniz gereken 15 ilginç bilgiyi derledik.
Giriş Tarihi: 12.12.2018
16:59
Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
10:38
KAR YAĞARKEN NEDEN SESSİZLİK OLUR?
En kalabalık ve gürültülü şehirlerde bile kar yağarken bir sessizlik olur. Kar, şimdiye kadar bilinen en iyi ses absorbe edici materyallerden biri. Porlu yapısı sayesinde, ses izole edici olarak kullanılan cam elyafı ve köpükten çok daha başarılı sonuç alındığı için bilim insanları, kar benzeri materyal üretimi üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar.
BİR FOBİ TÜRÜ OLARAK ‘CHIONOPHOBIA’
Karı, doğanın bize bir armağanı olarak gören bir çoğunluğa karşın ondan hastalık derecesinde korkanlar olduğunu biliyor muydunuz?
Tıp literatüründe, kardan korkmak bir fobi olarak tanımlanıyor ve hastalığın adı
"chionophobia" olarak geçiyor. Kar yağdığında ağlama krizleri, titreme, kalp çarpıntısı, karın ağrıları, mide bulantısı ve kusma ile kendini gösteriyor.
Psikolojik tedavisi, 1-2 yıl sürebiliyor.
"Düşerim, hasta olurum korkusuyla karda dışarı çıkmıyorum" diyenlerin; yukarıdaki fiziksel rahatsızları "üşüttüm" bahanesiyle sık sık yaşayanların bu fobiyi taşıyor olmaları muhtemel.
Bu sorunun cevabına bilim insanları, karın aslında renksiz kristallerden oluştuğunu söylüyorlar. Kristallerin üzerine düşen gün ışığı tayfının içindeki tüm renkler, kar kristalleri aracılığıyla bir araya geliyor ve bize
"beyaz" olarak görünüyor.
KARIN FARKLI HALLERİ İÇİN 100 FARKLI İSİM
Eskimolar, karın değişik tür ve şekillerini tanımlamak için 100 farklı isim kullanıyorlar. Konuştukları Eskimo-Aleut dili ise toplam 10 bin sözcükten oluşuyor.
(Türkçe, 570 bin 723 sözcükten oluşuyor.)
Kar, tıpkı elmas ve tuz gibi bir mineraldir.