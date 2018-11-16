Kanserden koruyan mucize besinler
Kuşkusuz çağımızın en tehlikeli, gittikçe yaygınlaşan hastalığı kanser. Genetiğimize kodlanan gerçekler, radyasyon mağduru bünyeler, giderek artan çevre kirliliği… Tüm bunlara karşın, yediklerinize ve yaşam tarzınıza dikkat etmek, sizi kanserden koruyan en önemli etmenlerden. İlaç niyetine yiyebileceğiniz bazı besinler ile kanserin önüne geçmeniz mümkün. Kanser önleyici bu besinleri sizler için derledik…
Giriş Tarihi: 16.11.2018
15:46
Güncelleme Tarihi: 16.11.2018
17:52
Kanserde beslenme faktörü
Hızlı kilo kaybı, iştahsızlık, vücutta morluklar, renkte solukluk, eklem ağrıları ve bir anda belirip çoğalan bezelerle kendini gösterebilen kanserden korunmanın yanı sıra tedavi sürecinde de doğru beslenme kurallarına dikkat etmek gerekiyor.
Genetik faktörler, enfeksiyonlar ve çevresel etkiler nedeniyle ortaya çıkan çocukluk çağı kanserleri, erken tanı ve etkin yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Kansere yol açan birtakım etmenler kişinin kendi kontrolünde olmasa bile diğer riskler alınacak birtakım önlemlerle kontrol altına alınabilir. Beslenme de buradaki önemli basamaklardan biridir. Yapılan araştırmalara göre; yanlış beslenme alışkanları kanserin ortaya çıkışı ve gelişiminde yüzde 35 etkili rol oynamaktadır. Bu nedenle mevsiminde meyve sebze yenilmesi, mümkünse organik ve doğal gıdaların tüketimi gereklidir.
Çok geniş çaplı faydalı etkisi bulunan mür aynı zamanda anti-iltihap, anti-bakteriyel ve anti-fungal özelliklere sahiptir. Bundan dolayı da mür, hemen hemen her kanser türünün tedavisinde yardımcı bir yiyecektir.
Kullanım şekli ve dozajı: Mür reçinesinin medikal amaçlı kullanımı hakkında tipik bir dozaj belirtilmemişse de bazı kaynaklarda günlük 3-4 gram kadar kullanılabileceği belirtilmektedir. Fakat mür yağının kullanımına dikkat edilmelidir. Ayrıca mür reçinesi tozunun 4 gramdan daha yüksek dozajlarda kullanımı sonucu diyare ve bazı böbrek rahatsızlıklarına sebep olabilir.
Maitake mantarı, sağlığa önemli faydalar sağlayan, bağışıklık artırıcı bileşiklerin kaynağı olan bir mantar türüdür. 1980'lerin başında Japonya'dan Hiroaki Nanba, Maitake ekstreleriyle hayvanlar üzerinde yaptığı testlerde, bu ekstrelerin anti-tümör özelliğini keşfetti. Maitake ekstrelerinin temel yararlarından biri; ağız yoluyla alınabilmesidir. Diğer mantar ekstreleri ise, enjekte edildiklerinde etkin oluyorlar. 1984'te Doktor Nanba, akyuvarları uyarmada önemli yeteneği olan özgül bir Maitake mantarı bileşenini saptayıp buna 'Maitake D-fraksiyonu' adını verdi. Bu özelleşmiş akyuvar hücreleri, kanser hücreleri; bakteri ve hücresel atıklar dahil yabancı parçacıkları içine alır ve kanseri yavaşlatır.
Maitake mantarı kanserli hücrelerin artış hızını ve tümörlerin büyümesini yavaşlatır. Ayrıca vücutta interlökin ve lenfokin üretimini arttırarak kanserin ilerlemesini önler.
İçinde bulunan ellagik asit, başta meme kanseri olmak üzere hemen hemen tüm kanser türlerini hem önleyici hem de iyileştirici faydalar sağlar. Nar kabuğundaki flavanoitler, fenolik bileşikler ve antioksidanlar suyundan çok daha fazla miktardadır.
Nar kabuğunda bulunan ellagik asit antioksidan, anti-mutajen ve anti-kanser özelliklere sahiptir. Çalışmalar meme, yemek borusu, cilt, bağırsak, prostat ve pankreas kanserlerinde anti-kanser özelliğini gösterdi. Ellagik asit kansere neden olan moleküllere bağlanarak onları önemli bir oranda etkisizleştirir.
Nar kabuklarını nasıl değerlendirmelisiniz?
Gölgede veya 40-50 dereceyi geçmeyecek ortamlarda kurutarak, ufaladığınız nar kabuklarını serin bir yerde saklayın. Daha sonra 100 gram kaynamış suya, 2 gram nar kabuğu atarak, yaklaşık 10 dakika kaynatıp suyunu hemen her gün çay olarak tüketin. Böylece başta kanser, kalp ve şeker hastalıkları olmak üzere pek çok hastalıktan kendinizi korumuş olacaksınız. Genelde tüm meyvelerde olduğu gibi narın da en değerli yeri kabuğudur. İlaç niyetine içilen nar suyundan arta kalan kabukları da asla atmayın.
Küçük bir ağacı andıran brokoli, gerçek bir antioksidan kaynağıdır. Lahana ve karnabahar gibi turpgillerin bütün üyelerinde bulunan fitokimyasallar hücre duvarının zarar görmesini engeller. A, C, E ve karoten bakımından oldukça zengindir. Brokoli hakkında yapılan klinik çalışmalarda, özellikle meme kanseri üzerinde olumlu etkileri kanıtlandı. Aynı zamanda prostat kanseri üzerindeki olumlu etkileri de kanıtlandı. Brokoli meme kanserine karşı beş koruyucu madde içermektedir. Sulforafen bunlardan en güçlü olanıdır.
Kansere karşı etkisi, quinnen reduktaz enzimini aktive etmesinden kaynaklanmaktadır. Sulforafenin bu etkisini destekleyen ve yine brokolide bulunan indol-3carbinol maddesidir. Brokoli indol bakımından zengindir. Indoller bitkisel hormonlardır. Bu hormonlar kadınlarda hormon dengesini sağlamaktadır. Meme kanserinin oluşumunda hormon dengesizliğinin rol oynadığı gerçeği klinik deneylerde kanıtlandı. Brokolinin antioksidan bakımından zengin olması hücreleri serbest radikallere karşıda korumaktadır.Çok fazla haşlanmadan tüketilmesi daha faydalı olan brokolinin özellikle ağız, gırtlak ve mide kanserlerine karşı etkin bir koruma sağladığı kanıtlandı.