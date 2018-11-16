Kanserden koruyan mucize besinler

Çok geniş çaplı faydalı etkisi bulunan mür aynı zamanda anti-iltihap, anti-bakteriyel ve anti-fungal özelliklere sahiptir. Bundan dolayı da mür, hemen hemen her kanser türünün tedavisinde yardımcı bir yiyecektir.

Kullanım şekli ve dozajı: Mür reçinesinin medikal amaçlı kullanımı hakkında tipik bir dozaj belirtilmemişse de bazı kaynaklarda günlük 3-4 gram kadar kullanılabileceği belirtilmektedir. Fakat mür yağının kullanımına dikkat edilmelidir. Ayrıca mür reçinesi tozunun 4 gramdan daha yüksek dozajlarda kullanımı sonucu diyare ve bazı böbrek rahatsızlıklarına sebep olabilir.