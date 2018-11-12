Kan grubuna göre beslenme
Paketlenmiş, genleriyle oynanmış ve hormonlu gıdaların tehlikesi altında organik beslenmeyi mumla aradığımız bir dönemdeyiz. Fast-food ve zamansız, düzensiz beslenmenin hayat karmaşasında neticesini tartılarda görüyoruz. Dünyanın ciddi obezite tehdidi altında olduğu da artık kabullenilmiş bir gerçek. Bu sebeple doğru beslenme üzerine televizyonlarda sayısız yayın, tıp dünyasında sayısız araştırma ve makaleler bulunuyor. Hepsinin ortak durduğu nokta ise yeterli ve dengeli beslenme. Ancak içlerinden biri dikkatleri üzerine çekti. Kan grubuna göre beslenme. Peki, nedir bu kan grubuna göre beslenme?
Giriş Tarihi: 12.11.2018
17:58
Güncelleme Tarihi: 12.11.2018
18:20
Kan grubuna göre beslenme
Kan grubuna göre beslenmenin, 1900'lerin başında, kan gruplarının bulunmasından hemen sonra ortaya çıktığı söyleniyor. Kan grubuna göre beslenme listesi belirlemek zorlayıcı görünse de mantıklı bilimsel açıklamalarla, insan vücudu için bu tür beslenme doğru kabul edilir. Kan grubuna göre beslenme listesi hazırlanırken; o kan grubu için serbest ve yasak olan yiyecek içecekler doğru şekilde programlandırılır.
Bunun yapılma amacıysa her besin maddesinin her kan grubununda farklı etkiler göstereceği, bazılarında çökelti oluşturabilirken bazılarında kanın daha yapışkan hale gelmesiyle sonuçlanacağı gibi nedenlere dayandırılıyor.
Kan grubuna göre beslenme
Tam da bu yüzden kilo vermek isteyenlerin ya da daha sağlıklı yaşamak isteyenlerin kan gruplarına göre beslenmeleri öneriliyor. Ancak konuyla ilgili yeterli ya da kabul görmüş bir bilimsel araştırma bulunmuyor.
Bu beslenme türü esnasında beslenirken belirlenen çizgilerin dışına çıkmamakta fayda var. Diyeti eksiksiz ve listesine uygun yapmak çok önemli. Ayrıca kan grubunu doğru bilmek gerek. Yanlış diyet uygulanırsa aksi takdirde kilo alımı ve metabolik bozukluklar yaşanabilir.
KAN GRUBUNA GÖRE BESLENMEK NE DEMEK?
Kan grubu diyeti, dünyaya geldiğiniz günden belli olan kan grubunuza göre belirli besinleri serbest bırakan, belirli besinleri yasak kabul eden bir beslenme biçimidir ve bu şekilde kilo vermeyi, ideal kilonuzu korumayı vaat eder.
ÖNCELİĞİNİZ YETERLİ VE DENGELİ BESLENME OLSUN
Parmak izleri bile insanlarda farklılık gösterirken kişileri kan gruplarına göre tasnif edip aynı diyeti uygulamanın ne kadar doğru olduğu tartışma konusu. Özellikle ülkemizde kan gruplarının dağılımına bakıldığında ;
A Rh ( ) – %37,8
0 Rh ( ) – %29,8 B Rh ( ) – %14,2 AB Rh ( ) – %7,2 A Rh (-) – %4,7 0 Rh (-) – %3,9 B Rh (-) – %1,6 AB Rh (-) – %0,8 şeklinde bir tabloyla karşılaşıyoruz. 2016 verilerine göre ülkemizde 79.814.871 kişi yaşıyorken, yaklaşık %43'ünün A kan grubunda olduğu tabloda 34.320.395 kişinin tek tip beslenmesi oldukça kafa karıştırıcı bir durum. Sağlıklı bir hayat için dengeli ve yeterli beslenmek en faydalısı. Kan grupları beslenme şekli üzerinde yardımcı unsur olabilir ancak zayıflamak için tek başına yeterli olmaz. Doktor kontrolünde olmak, yaş, kilo, boy, sağlık durumları gözden kaçırılmaması gereken en büyük etmenler.
A GRUBU KANA BİLİMSEL DAYANAK
Yapılan araştırmalara göre A kan grubunun, yerleşik hayatın yavaş yavaş başladığı, avcılık eylemlerinin azalıp tarım faaliyetlerinin başladığı dönemde ortaya çıktığı kabul edilir. Dolayısıyla, A kan grubu, çiftçi kan grubu olarak da isimlendirilir. Bu gruptaki kişilere et ve süt ürünlerinin fazla kilo aldırdığı kabul edilir.