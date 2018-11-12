Kan grubuna göre beslenmenin, 1900'lerin başında, kan gruplarının bulunmasından hemen sonra ortaya çıktığı söyleniyor. Kan grubuna göre beslenme listesi belirlemek zorlayıcı görünse de mantıklı bilimsel açıklamalarla, insan vücudu için bu tür beslenme doğru kabul edilir. Kan grubuna göre beslenme listesi hazırlanırken; o kan grubu için serbest ve yasak olan yiyecek içecekler doğru şekilde programlandırılır.

Bunun yapılma amacıysa her besin maddesinin her kan grubununda farklı etkiler göstereceği, bazılarında çökelti oluşturabilirken bazılarında kanın daha yapışkan hale gelmesiyle sonuçlanacağı gibi nedenlere dayandırılıyor.