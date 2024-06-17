Kahve hakkında 20 sıcak gerçek
Kahve, dünyada insanın en çok keyif alarak tükettiği içeceklerin arasında yer alır. Kahvenin üzerine nice şiirler yazılmıştır. Hatta kitaplar ve makalelere bile konu olmuştur. Oldukça ilgi çeken kahve hakkında aklınıza dahi gelmeyecek bilgiler hazırladık. İşte, kahve hakkında ilginç bulacağınız 20 sıcak gerçek... Bu yazımızı okumak için kahvenizi alıp arkanıza yaslanın.
Giriş Tarihi: 17.06.2024
16:51
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
17:02
Dünyada sudan sonra en çok tüketilen ikinci içecek kahve’dir
Dünyada sudan sonra en çok tüketilen ikinci içecek kahve'dir
☕ Dünyada su dışında en çok tüketilen içecek kahvedir. Coffea cinsine ait bir ağacın meyve çekirdeklerinin kavrulup öğütülmesiyle elde edilen kahvenin kökeni Habeşistan'ın Kaffa yöresine kadar uzanır.
☕ Kahve ağacı, dikildikten sonra takriben 3 yıl boyunca meyve vermeye başlar ve 30 yıl boyunca ürün vermeye devam eder. Kahve meyveleri olgunlaştıktan sonra ise 14 gün içinde çürür.
Tarih boyunca dondurularak saklanan ilk gıda maddesi kahve’dir
Tarih boyunca dondurularak saklanan ilk gıda maddesi kahve'dir
☕ Liyofilizasyonun yaygın bir kullanımı veteriner hekimlik ürünleridir. Bu ürünler bireysel evcil hayvanlar için yapılan aşılardan ruminant veya kanatlı aşıları gibi büyük ölçekli uygulamalara kadar çeşitlilik göstermektedir.
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. Ayrıca proses, astronot gıdası olan dondurarak kurutulmuş dondurma formu ile de popülerleşmiştir. Çay, meyve ve sebzeler, et ürünleri, hazır yiyecekler ve bazı aromatik otlar dondurularak kurutma işleminin uygulandığı gıda ürünleri olarak karşımıza çıkar. Gıdalar söz konusu olduğunda ise en yaygın olarak bilinen dondurarak kurutulmuş gıda ürünü olan kahvedir
Kahve henüz içilmeye başlanmadan önce yiyecek olarak tüketilirdi
Kahve henüz içilmeye başlanmadan önce yiyecek olarak tüketilirdi
☕ Kahvenin ana vatanı olarak bilinen Etiyopya'nın yüksek yaylaları, yabani kahve bitkisinin doğal olarak yetiştiği bölgelerde yerli halk bu bitkinin tanelerini un haline getirip ekmek olarak tüketirdi.
☕ Meyveleri kaynatıldıktan sonra suyunu içmek suretiyle tıbbi amaçlı kullanılıp "
sihirli meyve" olarak da adlandırılırdı.
Kahve yasaklanmıştı!
☕ Kahve'nin yasaklanması değişik sebeplerle dönem dönem olmuştur. Fakat kahvelerin kapatılmasında tembelliği arttırması ve camilere devamı azaltmasının asıl sebepler olduğu görüşü ile 1532 yılında İstanbul'un ünlü din bilgini Ahmet Sunbati kahvenin haram olduğuna dair fetva çıkarır.
☕ Ardından kahvehaneler basılır, kahve içenlere karşı bir kızgınlık baş gösterilmeye başlanır. Karşıt görüşte olan din adamları, kahve içenlere karşı takınılan tavrı kınarlar. Kahve yüzünden din bilginlerinin arası gerginleşir. Sonunda,
Kadı Mahmut İlyas Hanefi birçok alimlerin bu konudaki görüşlerini alır. Bunları özleştirerek, kahveyi mübah ilan ederek, içilebileceğini bildirir.
Dünyanın en pahalı kahvesi kedi dışkısından elde edilir
Dünyanın en pahalı kahvesi kedi dışkısından elde edilir
☕Çekirdeğin,
misk kedisinin midenin özel kimyasal dengesinden etkilenerek özel bir fermantasyon sürecine tabi tutulan bir metot bulunur. Kopi Luwak'ın meşhur aroması ortaya çıkar.
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24 saatlik bir fermantasyon sürecinin hemen sonrasında misk kedileri dışkılar ve bütün haldeki kahve çekirdeklerini doğaya bırakır.