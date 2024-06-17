Kahve hakkında 20 sıcak gerçek

Tarih boyunca dondurularak saklanan ilk gıda maddesi kahve'dir

☕ Liyofilizasyonun yaygın bir kullanımı veteriner hekimlik ürünleridir. Bu ürünler bireysel evcil hayvanlar için yapılan aşılardan ruminant veya kanatlı aşıları gibi büyük ölçekli uygulamalara kadar çeşitlilik göstermektedir.