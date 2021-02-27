İstifçi değiliz: Peki ya eşya bağımlısı?

Bağımlılık, en basit tanımla herhangi bir şeyin ruhsal, fiziksel ya da sosyal sorunlara yol açmasına rağmen alımına devam edilmesi durumudur.

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🔸 Bağımlılık, kronik bir beyin hastalığı olarak tanımlanır. Kişi, o madde ya da şeyi alma isteğini durduramaz ve bırakma isteğine rağmen bunu gerçekleştiremez.

🔸 Olumsuz sonuçlarına rağmen alımı durduramaz, sosyal aktiviteleri ve kişilerarası ilişkileri açısından sorunlar yaşar, kendisinden beklenen sorumlulukları yerine getiremez, fiziksel ya da psikolojik sorunlara rağmen alıma devam eder ve yoksunluk belirtileri gösterir.

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En genel şekliyle bu biçimde tanımlanan bağımlılık, bir maddeye, bir kişiye ya da bir nesneye karşı görülebilir.