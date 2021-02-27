İstifçi değiliz: Peki ya eşya bağımlısı?
Son yıllarda özellikle de televizyon ve belgesel yayınlarında sık rastladığımız rahatsızlıklardan biri istifçilik. Biriktirme hastalığından mustarip olan bu kişilerin değerli olsun ya da olmasın istifledikleri nesneleri hayretle izliyor ve sahip olduğumuz objelerle bu hastalığı kıyaslayıp "öyle olmadığımıza" dair bir çıkarımda bulunuyoruz. Peki ya, eşya bağımlısı olabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Satın alma davranışlarımız, bizi iyi hissettirdiğine inandığımız objeler, nesnelere olan bağımlılıklarımız neye işaret ediyor? Bir yaşam tarzı olan ve "sade yaşama" felsefesini öğütleyen minimalizm için yeni ürünler satın almak zorunda mıyız?
Giriş Tarihi: 27.02.2021
18:01
Güncelleme Tarihi: 27.02.2021
18:33
Bağımlılık, en basit tanımla herhangi bir şeyin ruhsal, fiziksel ya da sosyal sorunlara yol açmasına rağmen alımına devam edilmesi durumudur.
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🔸 Bağımlılık,
olarak tanımlanır. Kişi, o madde ya da şeyi alma isteğini durduramaz ve bırakma isteğine rağmen bunu gerçekleştiremez. kronik bir beyin hastalığı
🔸 Olumsuz sonuçlarına rağmen alımı durduramaz,
kendisinden beklenen sorumlulukları yerine getiremez, fiziksel ya da psikolojik sorunlara rağmen alıma devam eder ve yoksunluk belirtileri gösterir. sosyal aktiviteleri ve kişilerarası ilişkileri açısından sorunlar yaşar,
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En genel şekliyle bu biçimde tanımlanan bağımlılık, bir maddeye, bir kişiye ya da bir nesneye karşı görülebilir.
ALIŞKANLIKLA BAĞIMLILIK ARASINDAKİ FARK
Bağımlılık, kimi zaman alışkanlıkla karıştırılan bir kavramdır. Bu iki kavram bazen birbirlerinin yerine kullanılır ancak ikisinin arasında belirgin farklar bulunur.
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Alışkanlık: Yaşamımızın belirli zamanlarında uyguladığımız, iç ve dış dünyadan gelen etkilere aynı davranışlarla karşılık verdiğimiz, tutumlardır. düzenli ve süreklilik arz eden, öğrenilerek elde ettiğimiz
Alışkanlık sahibi bireyler,
ve bundan emin olarak hareket ederler. Bu nedenle özel bir dikkat ve düşünce sarf etmelerine gerek kalmaz. belli uyaranlara ne şekilde tepki vermeleri gerektiğini bilir
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Bağımlılık: Bireyin fiziksel, sosyal ya da psikolojik açıdan kendini bir maddeye, kişiye ya da nesneye mecbur hissetmesi durumudur. Bağımlı kişilik yapısına sahip kişiler, bir kişi ya da nesneye bağlı olarak yaşamlarını sürdürebileceklerine, onsuz yaşamayacaklarına inanırlar. kendisine zarar veren sonuçlarla karşılaşmasına rağmen
Bağımlı davranışlar geliştirmek ise alışkanlığın bir sonraki aşamasıdır. Bağımlı davranışlar geliştiren bireyler
inanırlar. belli şeylere ihtiyaç duyar ve onlarsız olamayacaklarına
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Bağımlılık fiziksel ve psikolojik olarak ikiye ayrılır:
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Fiziksel bağımlılık: Vücudun sürekli kullanılan bir maddeye alışması nedeniyle o maddeye duyulan yoksunluk hissi fiziksel bağımlılık durumudur. Yoksunluğu durumunda bulantı, kusma, terleme, titreme ve üşüme gibi olumsuz belirtiler görülebilir.
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Psikolojik bağımlılık: Bir maddeye, kişiye ya da nesneye alışma, onu arzu etme, onsuz yapamayacağına inanma durumudur. Yoksunluğu halinde kaygılanma, sinirlenme, hırçınlık gibi psikolojik belirtiler ortaya çıkabilir.
SAHİP OLMA ARZUSU NE ZAMAN BAŞLAR?
Bir şeye sahip olma arzusu, bebeklik çağından itibaren kendini gösteren bir davranıştır ve zaman içinde gelişir.
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🔸 Yeni doğan bebeğin
onun kokusu ve yüzüdür. Daha sonra kendi vücuduna dair aidiyetin farkına varır ve 8 aylıktan itibaren bir bebek, kaybetme olgusunu anlamaya başlar. ilk sahiplendiği şey annesi;
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battaniye, oyuncak ayı gibi kendilerini rahatlatan nesnelerle yakın bir bağ kurarlar. 1 yaşına gelindiğindeyse
🔸 Yapılan araştırmalarda 3 yaşındaki bir çocuk,
ayırt edebilir. Öte yandan kendi oyuncağını diğerleri kadar cazip olmasa da sadece "kendine ait" olduğu için tercih etmesi ilginç bir davranıştır. sahip olduğu oyuncakları onlarca oyuncak arasından
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Bu araştırmalara göre kaybolan bir nesnenin yerini daha güzel ve yenisi alamaz. Çünkü bir nesneye sahip olmak, aynı zamanda ona gerçek değerinin üzerinde bir değer atfetmek manasını taşır.
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10 kavram ile tüketim kültürü
SATIN ALMA DAVRANIŞINI NE TETİKLER?
Satın alma davranışlarını neyin tetiklediğini bilme konusunda en önemli unsur, karar sürecini bilmektir.
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tüketicilerin bireysel değerlendirmelerine göre farklılık gösterir. Bu nedenle bir ürünün satın alma öncesi, alma sırası ve sonrasında tüketicinin düşünce ve davranışları, o eylemi neden gerçekleştirdiği konusuna ışık tutar. Satın alma süreci,
Satın alma kararında tüketici, faydacı ve hazcı olarak kategorize edilirler:
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Faydacı tüketiciler: Ürünü elde etmeye odaklanan, tüketicilerdir. Ekonomiklik ve hedefe ulaşmayı ön planda tutulur. hedef odaklı
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Hazcı tüketiciler: Alışverişi bir olarak görürler ve bu yüzden zevk alabilecekleri bir alışveriş deneyimini ararlar. Tüketimdeki motivasyonları, bir fikir, bir estetik uyum veya sadece sosyalleşme olabilir. boş zaman aktivitesi
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Günümüzde alışveriş eyleminin kolay ulaşılabilir oluşu, tüketime yönelik reklamların artışı, online alışverişin hızlı ve kolay olması gibi etkenler satın alma davranışını tetikleyen unsurlardır.
İSLAM FELSEFESİNDE ‘ZÜHD’ ANLAYIŞI
İslami açıdan bakıldığında Gazali'nin tanımına göre dinin, âdetlerin ve insanlığın gerekli kıldığının üstünde harcamada bulunmak ise israftır.
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"Ümidini kestiğin şeyden hürsün. Tamah ettiğin şeyin ise kölesi." Hikem-i Ataiyye Şerhi, Ataullah İskenderi
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🔸 İslam dini, maddi ve manevi imkânları
olarak değerlendirir. Bunları Allah'ın rızasını kazanmaya ve insanlara mutluluk getirmeye elverişli yerlerde kullanmayı emreder. Allah'ın insanlara bağışladığı birer emanet
🔸 İnsanların tutkularını kamçılayan, toplumda kıskançlık doğuran gösteriş tüketimi hoş karşılanmaz. Helal kabul edilen maddelerin günün gereklerine göre
sayılmıştır. ihtiyaçtan fazla tüketimi de haram veya mekruh
🔸 Öte yandan dünya hayatının faniliği her fırsatta vurgulanmış ve
mealindeki ayetler*, kula bir hatırlatma olarak sık sık zikredilmiştir. "Siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz ama ahiret hayatı daha hayırlı ve daha kalıcıdır"
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İslam âlimleri, Peygamberimizin ve ilk Müslümanların benimsediği hayat tarzını; nesne, mal ve servete bakış açılarını ve zahidane yaşamlarını müminlere örnek göstermişlerdir.
*: 📕 Tâhâ suresi 131. ayet tefsiri ve meali 🔊
📗 Kasas suresi 60. ayet tefsiri ve meali 🔊
A'lâ suresi 16-17. ayetlerin tefsiri 📙 ve meali 🔊