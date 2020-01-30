İnsan hayatı boyunca kaç saat uyur?

Yaşamımız boyunca pek çok rutinin sahibi oluruz. Kimileri hayatımızı sürdürebilmemiz için birer ihtiyaç; kimileri ise insan vücudunun adeta bir makine gibi işlediğini gösteren veriler. Ortalama 75 yaşına kadar yaşayan bir insanın, hayatı boyunca yediği, içtiği, yaptığı, ürettiği, tükettiği bazı şeylerin ortalama bir istatistiği bulunur. Peki, insan hayatı boyunca kaç saat uyur? İnsan hayatı boyunca ne kadar yemek yer, ne kadar su içer? İnsan hayatı boyunca kaç böcek yutar? İnsan hayatı boyunca kaç litre gözyaşı döker? Bu soruların cevaplarını derledik.