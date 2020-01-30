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İnsan hayatı boyunca kaç saat uyur?

Yaşamımız boyunca pek çok rutinin sahibi oluruz. Kimileri hayatımızı sürdürebilmemiz için birer ihtiyaç; kimileri ise insan vücudunun adeta bir makine gibi işlediğini gösteren veriler. Ortalama 75 yaşına kadar yaşayan bir insanın, hayatı boyunca yediği, içtiği, yaptığı, ürettiği, tükettiği bazı şeylerin ortalama bir istatistiği bulunur. Peki, insan hayatı boyunca kaç saat uyur? İnsan hayatı boyunca ne kadar yemek yer, ne kadar su içer? İnsan hayatı boyunca kaç böcek yutar? İnsan hayatı boyunca kaç litre gözyaşı döker? Bu soruların cevaplarını derledik.

Giriş Tarihi: 30.01.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 10:04
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İnsan hayatı boyunca toplam 23 yıl uyur.

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İnsan hayatı boyunca toplam 7,5 yıl yemek yer. Yaklaşık 45 ton ağırlığında besin tüketir.

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İnsan hayatı boyunca 32 ton su içer.

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İnsan hayatı boyunca 30 ağaca denk gelen kâğıt tüketir.

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İnsanın 3,5 yılı banyoda geçer.

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