Ramazan Menüsü I 1. gün

On bir ayın sultanı Ramazan ayı yine tüm maneviyatı, rahmeti ve bereketi ile geldi elhamdülillah... Biz Şehr-i Ramazan'a kavuşmanın mutluluğu içindeyken mübarek Ramazan ayında özellikle anneler her gün "Bugün ne pişirsem?" sorusuyla baş başa kalıyor. Biz de Fikriyat ekibi olarak ruhumuzu doyurduğumuz, ibadetlere sarıldığımız bu günlerde bu suale fikir sunmak için Ramazan'a özel birbirinden lezzetli iftar menüleri hazırladık. Bereket, mağfiret ve ibadet ayı olan mübarek Ramazan'ı layığıyla yaşayanlardan olma duasıyla…