Ramazan Menüsü I 1. gün

◼ Resulullah (SAV), akşam namazını kılmadan önce birkaç taze hurma ile şayet yoksa kuru hurma ile iftar ederdi. O da yoksa birkaç yudum suyla orucunu açardı. Hz. Peygamber (SAV) iftar ederken şöyle dua ederdi:

"Allahım, senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım."

(Ebû Dâvûd, Sıyâm 23)

Ramazan'ın ilk iftar menüsünde neler mi var?

- Mercimek Çorbası

- Ev yapımı İskender

- Pancar salatası

- Şekerpare