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Ramazan Menüsü I 1. gün

On bir ayın sultanı Ramazan ayı yine tüm maneviyatı, rahmeti ve bereketi ile geldi elhamdülillah... Biz Şehr-i Ramazan'a kavuşmanın mutluluğu içindeyken mübarek Ramazan ayında özellikle anneler her gün "Bugün ne pişirsem?" sorusuyla baş başa kalıyor. Biz de Fikriyat ekibi olarak ruhumuzu doyurduğumuz, ibadetlere sarıldığımız bu günlerde bu suale fikir sunmak için Ramazan'a özel birbirinden lezzetli iftar menüleri hazırladık. Bereket, mağfiret ve ibadet ayı olan mübarek Ramazan'ı layığıyla yaşayanlardan olma duasıyla…

Giriş Tarihi: 23.03.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 10:49
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İftar menüleri 2023 I 1. gün
İftar menüleri 2023 I 1. gün

Resulullah (SAV), akşam namazını kılmadan önce birkaç taze hurma ile şayet yoksa kuru hurma ile iftar ederdi. O da yoksa birkaç yudum suyla orucunu açardı. Hz. Peygamber (SAV) iftar ederken şöyle dua ederdi:

"Allahım, senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım."

(Ebû Dâvûd, Sıyâm 23)

Ramazan'ın ilk iftar menüsünde neler mi var?

- Mercimek Çorbası

- Ev yapımı İskender

- Pancar salatası

- Şekerpare

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İlk iftar çorbası, klasik fakat lezzetli bir tarif olsun isteyenler için harika bir tarifimiz var. Mercimek çorbası...

MERCİMEK ÇORBASI

▪ 2 su bardağı kırmızı mercimek

▪ 1 adet küçük doğranmış soğan

▪ 1 adet havuç

▪ 2 çorba kaşığı tereyağı

▪ 2 litre su

▪ Tuz

▪ Nane

▪ Kırmızı biber

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Mercimek çorbası yapılışı

◾ Mercimeği yıkayın ve bir tencereye alın.

◾ Üzerine doğranmış soğan, havuç, su, ve tuz ekleyip pişirmeye başlayın.

◾ Mercimek yumuşayınca pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar blenderdan geçirin.

◾ Tereyağında kırmızı biber ve naneyi kızartıp çorbanızı süsleyip lezzetlendirebilirsiniz.

Afiyet olsun...

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Ev yapımı İskender

DÖNERİ İÇİN

▪ 500 gram yağsız dana kıyma

▪ 3 yemek kaşığı irmik

▪ 3 yemek kaşığı yoğurt

▪ 1 adet rendelenmiş soğan

▪ Yarım çay kaşığı karbonat

▪ 1 çay kaşığı karabiber

▪ 1 çay kaşığı kekik

▪ 1 tatlı kaşığı tuz

SOSU İÇİN

▪ 2-3 adet domates

▪ 1 yemek kaşığı tereyağı

▪ 1 yemek kaşığı domates salçası

▪ 1 tatlı kaşığı biber salçası

▪ 1 çay kaşığı karabiber

▪ 1 çay kaşığı tuz

▪ Tırnak pidesi

ÜZERİ İÇİN

▪ 1 yemek kaşığı tereyağı

▪ Yoğurt

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Ev yapımı İskender yapılışı

◾ Döner için tüm malzemeyi geniş bir kabın içine alıp iyice yoğurun.

◾ Harca dört parmak yüksekliğinde ve rulo olacak biçimde şekil verin.

◾ Streç filme sarıp buzdolabında bir gece bekletin. Sos için rendelenmiş domatesi, tereyağını, salçaları, karabiber ve tuzu tencereye alıp pişirin.

◾ Pideleri küp doğrayarak fırın kabına dizin.

◾ Kıymalı harcı buzdolabından çıkarıp oda ısısında çok bekletmeden dilimleyin ve pidelerin üzerine yerleştirin.

◾ 200 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

◾ Üzerine sosu gezdirin ve eritilmiş tereyağı döküp yoğurtla birlikte servis yapın.

Afiyet olsun...

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