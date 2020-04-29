Hurmanın faydaları nelerdir? Hurma hangi hastalıklara iyi gelir? Hurmanın sağlığa faydaları

Hurmanın faydaları pek çok kişi tarafından merak edilen konulardan biri. Ramazan ayının vazgeçilmez besinlerinden biri olan hurma, yılın diğer zamanlarında da mutlaka tüketilmesi gereken bir meyve. Hurma, içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller nedeniyle önemli bir yardımcı besin. Hurma, düzenli tüketildiğinde pek çok hastalığa iyi geliyor. Hurma bağışıklığı güçlendiriyor, vücuttaki enfeksiyon oranını azaltıyor. demir eksikliğini önlüyor, kalp sağlığının korunmasını sağlıyor. Peki, hurmanın faydaları nelerdir? Hurma hangi hastalıklara iyi gelir? Günde kaç hurma tüketilmeli? Hurmanın sağlığa faydaları...