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  • Hurmanın faydaları nelerdir? Hurma hangi hastalıklara iyi gelir? Hurmanın sağlığa faydaları

Hurmanın faydaları nelerdir? Hurma hangi hastalıklara iyi gelir? Hurmanın sağlığa faydaları

Hurmanın faydaları pek çok kişi tarafından merak edilen konulardan biri. Ramazan ayının vazgeçilmez besinlerinden biri olan hurma, yılın diğer zamanlarında da mutlaka tüketilmesi gereken bir meyve. Hurma, içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller nedeniyle önemli bir yardımcı besin. Hurma, düzenli tüketildiğinde pek çok hastalığa iyi geliyor. Hurma bağışıklığı güçlendiriyor, vücuttaki enfeksiyon oranını azaltıyor. demir eksikliğini önlüyor, kalp sağlığının korunmasını sağlıyor. Peki, hurmanın faydaları nelerdir? Hurma hangi hastalıklara iyi gelir? Günde kaç hurma tüketilmeli? Hurmanın sağlığa faydaları...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 02:50 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 09:38
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HURMANIN FAYDALARI NELERDİR?
HURMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Hurmanın faydaları son günlerde en çok araştırılan konulardan biri. İnsan sağlığına en faydalı besinlerden biri olan hurma, içerdiği vitaminler ve besin değerleri açısından her yaştan bireyin tüketimine uygundur.

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HURMADA HANGİ VİTAMİNLER VAR?
HURMADA HANGİ VİTAMİNLER VAR?

Hurmanın vücuda faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan hurma, yaklaşık 15 farklı mineral ve vitamin barındırıyor. Sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, magnezyum açısından oldukça zengin olan hurmada, A, C, B6, B12 ve D vitaminleri bulunuyor.

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ARAŞTIRMALAR HURMANIN BESLEYİCİLİĞİNİ KANITLIYOR
ARAŞTIRMALAR HURMANIN BESLEYİCİLİĞİNİ KANITLIYOR

Hurmanın iftar sofralarında tercih edilmesini sağlayan en önemli özelliği, oldukça besleyici olması. Bazı araştırmalar, bir yetişkinin uzun süre yalnızca su ve hurma ile yaşayabileceğine işaret ediyor.

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HURMA KALP SAĞLIĞINI KORUYOR
HURMA KALP SAĞLIĞINI KORUYOR

Hurma, kalp dostu besinlerin başında yer alıyor. İçeriğinde bulunan zengin potasyum minerali sayesinde kan basıncını (tansiyon) dengeliyor ve kalp ritmini düzenliyor.

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DAMAR TIKANIKLIĞI RİSKİNİ AZALTIYOR
DAMAR TIKANIKLIĞI RİSKİNİ AZALTIYOR

Hiç kolesterol içermediği gibi güçlü bir antioksidan olması sayesinde hurma, kalbi zararlı bakterilerden ve mikroplardan koruyarak, damar tıkanıklıkları riskini azaltıyor.

Peygamber Efendimiz Müslüman'ı neden hurma ağacına benzetti?

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