Peygamber Efendimiz Müslüman’ı neden hurma ağacına benzetti?
Ramazan denilince aklımıza ilk gelen şeylerden biri de sahur ve iftar sofralarımızın vazgeçilmezi olan hurma. Vücuda birçok fayda sağlayan hurma, düzenli tüketildiğinde birçok hastalığı önlüyor. Peki, verdiği meyvelerle insan sağlığına bu denli katkıda bulunan hurma ağacının Peygamberimiz tarafından "Müslüman"a benzetildiğini biliyor muydunuz? Peygamber Efendimizin hurma ağacı ile ilgili bu rivayetini sizlerle buluşturuyoruz.
Giriş Tarihi: 10.05.2019
09:30
Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
13:29
Resul-i Ekrem Efendimiz (sav) bir gün on kişilik bir toplulukla beraber oturuyordu. Bu sırada kendisine hurma ağacının tepe kısmındaki tomurcuklardan çıkan ve süte benzeyen hurma özü ikram edildi.
Hz. Muhammed (sav) hurma özünün tadına baktıktan sonra etrafındaki topluluğa şöyle buyurdu:
"
Bana bir ağaç söyleyin ki o ağaç Müslüman'a benzer, Rabbinin izniyle her zaman meyve verir ve yaprakları da hiçbir zaman dökülmez."
KİMSE O AĞACI DOĞRU TAHMİN EDEMEDİ
Bunun üzerine insanlar çölde yetişen ağaçları saymaya başladılar. Ancak kimse Allah Resulünün mümine benzettiği ağacı doğru tahmin edemedi.
Bu arada orada bulunan genç Abdullah'ın içinden,
"Bu, hurma ağacıdır" demek geçti. Fakat söylemeye utandı ve sustu. Çünkü oradaki on kişinin en küçüğüydü.
Üstelik hemen yanı başında babası Hz. Ömer (ra) ile Hz. Ebû Bekir (ra) vardı ve onlar da bu konuda bir şey söylememişlerdi.
RESULULLAH ‘BU HURMA AĞACIDIR’ BUYURDU
Abdullah onların bulunduğu ve konuşmadığı mecliste konuşmayı uygun bulmadı.
Bu arada topluluktaki diğer insanlar doğru cevabı bulamayınca, Allah Resulünden sorunun cevabını söylemesini istediler. Bunun üzerine Resulullah (sav),
"Bu, hurma ağacıdır" buyurdu.
‘PEKİ, BUNU SÖYLEMENİ NE ENGELLEDİ?’
Topluluk dağılınca Abdullah, babası Hz. Ömer'e,
"Babacığım! Aslında bu ağacın hurma ağacı olduğu aklımdan geçmişti" dedi.
Bunun üzerine Hz. Ömer,
"Peki, bunu söylemeni ne engelledi? Eğer söylemiş olsaydın gerçekten çok sevinirdim" dedi oğluna.
Abdullah da,
"Senin ve Ebû Bekir'in konuşmadığınızı görünce ben de konuşmak istemedim" cevabını verdi.
KUR’AN’DA ‘HURMA’ NASIL GEÇİYOR?
Resul-i Ekrem (sav)
"Öyle bir ağaç vardır ki bereketi Müslüman'ın bereketine benzer" buyururken aslında ilhamını Kur'an-ı Kerim'den alıyordu.
Çünkü Yüce Allah, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de imanı ve imanın sözle ifadesi olan kelime-i tevhidi güzel bir ağaca, inkârı ve inkârın ifadesi olan kötü sözü ise kötü bir ağaca benzetmiş ve şöyle buyurmuştu:
"Görmedin mi Allah güzel sözü nasıl misal getirdi? Güzel söz, kökü sağlam, dalları göğe yükselen güzel bir ağaca benzer. Bu ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü söz de gövdesi yerden koparılmış, o yüzden ayakta durma imkânı olmayan kötü bir ağaca benzer."