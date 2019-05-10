Peygamber Efendimiz Müslüman’ı neden hurma ağacına benzetti?

Resul-i Ekrem Efendimiz (sav) bir gün on kişilik bir toplulukla beraber oturuyordu. Bu sırada kendisine hurma ağacının tepe kısmındaki tomurcuklardan çıkan ve süte benzeyen hurma özü ikram edildi.

Hz. Muhammed (sav) hurma özünün tadına baktıktan sonra etrafındaki topluluğa şöyle buyurdu:

"Bana bir ağaç söyleyin ki o ağaç Müslüman'a benzer, Rabbinin izniyle her zaman meyve verir ve yaprakları da hiçbir zaman dökülmez."