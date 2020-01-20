Hücre yenileyici 20 besin
Gün içinde tükettiğimiz pek çok besinin, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza birçok faydası bulunuyor. Vücudumuzun ihtiyacına uygun, yeterli ve dengeli beslenmek, zaman içinde yıpranan hücrelerin yerini, nitelikli ve sağlıklı hücrelere bırakmasını sağlıyor. Yenilenme ve tamiri en üst seviyeye çıkarmak, yaşlanmayı geciktirmek ve sağlığınızı korumak için hücre yenileyici besinler tüketmek büyük bir önem taşıyor. Peki, hücre yenileyici besinler neler? Hücreleri yenileyen yaşlanma karşıtı besinler neler?
Giriş Tarihi: 20.01.2020
16:09
Güncelleme Tarihi: 20.01.2020
16:12
Hücre yenileyici besinlerden biri kemik suyudur. Kemik suyunda bulunan kalsiyum, magnezyum, fosfor, silikon, sülfür gibi mineraller emilime hazır halde bulunurlar. Kemik sağlığı için olmazsa olmazlardır.
EKLEM AĞRILARINI AZALTIR
Kemik sağlığının iyi olması anti-aging için önemli bir şarttır. Kemik suyunun anti-aging etkileri kıkırdak sağlığı ve kireçleme karşıtı etkileri nedeniyle kondroitin sülfat ve glukozaminden gelir. Eklem ağrısını azaltan anti-inflamatuvar etkileri bulunmaktadır.
Frenk soğanı, arpacık soğanı, taze soğan, kırmızı soğan, kuru soğan, pırasa, kuru ve taze sarımsakta bulunan sülfid bileşenleri detoksifikasyon enzimlerinin aktivitelerini artırırlar. Bu sebzeler antioksidan özellikler de sergilerler. Cildi de korurlar.
Kabuklu yemişleri süper besinler olarak adlandırabiliriz. Kavrulmadan tüketilmeleri besin değerleri açısından önemlidir. Hem iştahı baskılarlar hem de doymamış tekli veya çoklu sağlıklı yağlar içermeleri nedeniyle anti-aging etkisi gösterirler. Kalp damar sağlığı, bilişsel fonksiyonlar ve kanser gibi kronik hastalıkları önlemeye yardımcı özellikler taşırlar. Tip 2 şeker hastalığına ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltırlar.
BESİN VE ANTİ-AGİNG DEĞERİ YÜKSEKTİR
Aynı zamanda beyin sağlığını da desteklerler. Yaşlılarda bilişsel gerilemeyi yavaşlatarak damar sistemini korurlar. Besin ve anti-aging değeri yüksek çerezler arasında kestane, ceviz ve son dönemlerde ülkemizde de yetiştirilen pikan cevizi sayılabilir.
Bileşimindeki tekli doymamış yağ asitleri kuru ciltlere karşı oldukça faydalıdır. Aynı zamanda antioksidan etkisi de vardır. Yüzeysel olarak uygulandığında içerdiği E vitamini sayesinde cildin nemlenmesine yardımcı olur. Yumuşaklık ve pürüzlük sağlar. Ancak ışık almayan, serin bir yerde ve hava almadan saklanması önerilir.
Somon balığı, astaksantin olarak adlandırılan süper antioksidan açısından zengindir, aynı zamanda anti-aging etkisi gösteren karotenoidce de zengindir. Astaksantin iyi kolesterol HDL' yi artırırken, kötü kolesterol LDL'yi azaltır. İnflamasyon denilen iltihabi yangıyı ve oksidatif stresi azaltır. Ayrıca bileşimindeki başka bileşenlerle de mükemmel bir anti-aging besinidir.