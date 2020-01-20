Hücre yenileyici 20 besin

Kabuklu yemişleri süper besinler olarak adlandırabiliriz. Kavrulmadan tüketilmeleri besin değerleri açısından önemlidir. Hem iştahı baskılarlar hem de doymamış tekli veya çoklu sağlıklı yağlar içermeleri nedeniyle anti-aging etkisi gösterirler. Kalp damar sağlığı, bilişsel fonksiyonlar ve kanser gibi kronik hastalıkları önlemeye yardımcı özellikler taşırlar. Tip 2 şeker hastalığına ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltırlar.

BESİN VE ANTİ-AGİNG DEĞERİ YÜKSEKTİR

Aynı zamanda beyin sağlığını da desteklerler. Yaşlılarda bilişsel gerilemeyi yavaşlatarak damar sistemini korurlar. Besin ve anti-aging değeri yüksek çerezler arasında kestane, ceviz ve son dönemlerde ülkemizde de yetiştirilen pikan cevizi sayılabilir.