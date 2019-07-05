Helicobacter pylori nedir? Nasıl bulaşır?

Helicobacter pylori mide ve duodenum'um çeşitli alanlarında yerleşen, gram, mikroaerofilik bir bakteridir. Bu bakteriler vücudunuza girebilir ve sindirim sisteminizde yaşayabilir. Yerleştiği yerlerde kronik enflamasyona (iltihap, yangı) neden olur. Bu kronik enflamasyon sonucunda duodenum (oniki parmak bağırsağı) ülseri, mide ülseri ve mide kanseri gelişebilir.

Yaygın belirtiler helicobacter pylori rahatsızlığını yaşayan her kişide görülmektedir. Bunlar mide ağrısı, mide yanması bulantı, kusma ve isteksiz kilo kaybı olarak yaşanır.