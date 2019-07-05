Helicobacter pylori nedir? Nasıl bulaşır?
Birçok kişinin varlığından henüz haberdar olmadığı fakat dünyada en sık rastlanılan
bakteriyel enfeksiyonlar içerisinde yer alan Helicobacter pylori, bir milyardan fazla insanda görülüyor. Peki bu bakteriyel enfeksiyon tam olarak ne oluyor? Helicobacter pylori nasıl bulaşıyor? Vücutta sinsice ilerleyen bakteri hakkında bilinmesi gerekenleri derledik.
Giriş Tarihi: 05.07.2019
08:49
Güncelleme Tarihi: 05.07.2019
11:26
Helicobacter pylori nedir?
Helicobacter pylori mide ve duodenum'um çeşitli alanlarında yerleşen, gram, mikroaerofilik bir
bakteridir. Bu bakteriler vücudunuza girebilir ve sindirim sisteminizde yaşayabilir. Yerleştiği yerlerde kronik enflamasyona (iltihap, yangı) neden olur. Bu kronik enflamasyon sonucunda duodenum ( oniki parmak bağırsağı) ülseri, mide ülseri ve mide kanseri gelişebilir.
Yaygın belirtiler helicobacter pylori rahatsızlığını yaşayan her kişide görülmektedir. Bunlar
mide ağrısı, mide yanması bulantı, kusma ve isteksiz kilo kaybı olarak yaşanır.
Önceleri Campylobacter pylori olarak adlandırılan bu bakteri, yapılan birçok araştırmanın sonucunda 1989 yılında Campylobacter ailesine ait olmadığına karar verilmiş ve kendi adıyla anılan Helicobacter ailesine taşınmıştır. Dünya'da insanların %50'sinden fazlasının üst gastrointestinal bölgede H. pylori taşımaktadır.
Helicobacter pylori ne sıklıkta görülür?
Bugün bütün dünyanın % 50'sinden fazlasının bu mikropla infekte olduğu düşünülmektedir. Bu oran gelişmiş ülkelerde biraz düşük. Gelişmekte olan ülkelerde biraz yüksektir. Afrika'nın bazı bölgelerinde görülme oranı % 100'dür. Amerika'da da % 50 Avustralya'da % 40 civarındadır. Ülkemizde yapılan araştırmalarda genel nüfusta % 70'in üzerinde olduğu saptanmıştır. Kadın erkek arasında görülme sıklığı açısından bir fark yoktur.
Genellikle çocukluk çağında ağızdan tükürük yoluyla veya ortak alanlarda kullanılan malzemelerden bulaştığı kişilerde mide ile oniki parmak bağırsağında birikerek şişkinlik, bulantı, kusma, iltihap, gastrit, mide ülseri ve uzun yıllar tedavi edilmediği takdirde kansere yol açabilir.
Dünya nüfusunun 2/3'sinde bulunan bu bakterinin,
Türkiye genel nüfusunda % 70'in üzerinde olduğu saptanmıştır.
Helicobacter pyloriden korunulabilinir mi?
Bu bakteriden hijyen koşulları yeterli düzeyde sağlanırsa görülme sıklığı azalır ancak kesin olarak bilinen bir korunma yöntemi yoktur. aşı ile ilgili çalışmalar devam ederken en önemli detayın hijyen olduğunu unutmamak gerekir. Yemeklerden önce ve sonra; tuvalet sonrası ellerin iyice yıkanması, meyve sebzelerin yıkanarak yenilmesi ve kaynağı belli olmayan suların içilmemesi gerekir.