Havuzdan kapılan 5 mikrobik hastalık

Yaz aylarını yaşadığımız bu dönemde birçoğumuzun tercihi havuzu olan tatil beldeleri oluyor. Başta çocuklar olmak üzere en sevdiğimiz aktivitelerden biri ise havuza girerek yüzmek. Oldukça keyifli olan bu aktivite havuzlardan kapılan enfeksiyonlar ile kısa zamanda kabusa dönüşebiliyor. Bu durumun en önemli sebebi ise havuzların temizlik ve dezenfeksiyonunun yeterince iyi yapılmaması. Havuzdan kapılan 5 mikrobik hastalığı ve korunma yollarını sizler için derledik.