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Havuzdan kapılan 5 mikrobik hastalık

Yaz aylarını yaşadığımız bu dönemde birçoğumuzun tercihi havuzu olan tatil beldeleri oluyor. Başta çocuklar olmak üzere en sevdiğimiz aktivitelerden biri ise havuza girerek yüzmek. Oldukça keyifli olan bu aktivite havuzlardan kapılan enfeksiyonlar ile kısa zamanda kabusa dönüşebiliyor. Bu durumun en önemli sebebi ise havuzların temizlik ve dezenfeksiyonunun yeterince iyi yapılmaması. Havuzdan kapılan 5 mikrobik hastalığı ve korunma yollarını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 06.08.2019 09:02 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 09:10
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DERİ ENFEKSİYONLARI VE MANTARLAR
DERİ ENFEKSİYONLARI VE MANTARLAR

Havuzda bulaşan hastalıkların başında bazı deri enfeksiyonları ve mantarlar geliyor. Sıcak ile artan terlemenin yaz aylarında mantar üremesi de oldukça kolaylaşıyor.

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KLOR CİLDİNİZDE TAHRİŞE NEDEN OLABİLİR
KLOR CİLDİNİZDE TAHRİŞE NEDEN OLABİLİR

Ayrıca aşırı miktarda klor kullanılan sular duyarlı bazı kişilerde ciltte tahrişe neden olabiliyor. Hijyenik olmayan ortamlardan ya da temiz olmayan havlulardan da uyuz, impetigo gibi deri hastalıkları bulaşabiliyor.

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NASIL KORUNABİLİRİZ?
NASIL KORUNABİLİRİZ?

Havuzun bulunduğu kısma girmeden ayakların antiseptik solüsyonlar ile yıkandığı, havuza girmeden duş almanın ve bone kullanımının zorunlu olduğu tesisleri tercih edin.

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HAVUZDAN ÇIKTIKTAN SONRA DUŞ ALIN
HAVUZDAN ÇIKTIKTAN SONRA DUŞ ALIN

Havuzdan çıktıktan sonra hemen duş alarak üzerinizdeki olası mikrop ve fazla klordan temizlenin.

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İYİCE KURULANDIĞINIZDAN EMİN OLUN
İYİCE KURULANDIĞINIZDAN EMİN OLUN

Kendinize ait temiz bir havlu ile bir an önce kurulanın. Çünkü uyuz ve mantar gibi enfeksiyonların gelişiminde nem çok önem taşıyor.

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