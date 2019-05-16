Hafızayı güçlendiren 15 besin

Omega-3 yağ asitleri mükemmel sinir koruyuculardır. Omega-3 beynimizin daha iyi çalışmasını sağlar, depresyonu önler, oksidatif zararı ve iltihabı engeller.

Omega-3'ün faydaları nelerdir?

💠 Mutsuzluk ve hayata ilginin azaldığı depresyon hastalığının tedavisinde rol oynar. Anlık endişe ve sinir olarak ortaya çıkan anksiyete problemine iyi gelir. Yapılan araştırmalara göre omega-3 içeren besinleri tüketen hastalarda depresyon ve anksiyete semptomlarının azaldığı görüldü.

💠 Hamilelik ve bebeklik döneminde omega-3, tüketimi beyin sağlığı için son derece faydalıdır. Bebeklerde beyin gelişiminde önemli rol oynar.

💠 Ölüme yol açabilecek kalp krizi ve spazmı riskini azaltan omega-3 kalp sağlığı için oldukça faydalıdır. Balık yiyen insanlarda bu hastalığın oranının daha az olduğu araştırmacılar tarafından belirtildi. Omega-3 trigliseritlerin %15-30 oranında azalmasına katkı sağlar. Kan basıncını düşürür. İyi kolestrol olarak bilinen HDL kolesterol seviyesini artırır ve kanın pıhtılaşmasını önler.