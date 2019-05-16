Hafızayı güçlendiren 15 besin
Her şeyi unutmaya mı başladınız? Hafızanızın zayıflamaya başladığından şüphe mi ediyorsunuz? Modern yaşamın beraberinde getirdiği unutkanlığa karşı ''doğal besinlenme'' şifa saçıyor. Sizler için hafızayı güçlendiren 15 besini derledik.
Giriş Tarihi: 16.05.2019
11:12
Güncelleme Tarihi: 27.02.2021
11:58
Omega-3 yağ asitleri mükemmel sinir koruyuculardır. Omega-3 beynimizin daha iyi çalışmasını sağlar, depresyonu önler, oksidatif zararı ve iltihabı engeller.
Omega-3'ün faydaları nelerdir?
💠 Mutsuzluk ve hayata ilginin azaldığı depresyon hastalığının tedavisinde rol oynar. Anlık endişe ve sinir olarak ortaya çıkan anksiyete problemine iyi gelir. Yapılan araştırmalara göre omega-3 içeren besinleri tüketen hastalarda depresyon ve anksiyete semptomlarının azaldığı görüldü.
💠 Hamilelik ve bebeklik döneminde omega-3, tüketimi beyin sağlığı için son derece faydalıdır. Bebeklerde beyin gelişiminde önemli rol oynar.
💠 Ölüme yol açabilecek kalp krizi ve spazmı riskini azaltan omega-3 kalp sağlığı için oldukça faydalıdır. Balık yiyen insanlarda bu hastalığın oranının daha az olduğu araştırmacılar tarafından belirtildi. Omega-3 trigliseritlerin %15-30 oranında azalmasına katkı sağlar. Kan basıncını düşürür. İyi kolestrol olarak bilinen HDL kolesterol seviyesini artırır ve kanın pıhtılaşmasını önler.
Brokoli için diyabet hastaları için var olan bir sebze demek hiç de yanlış olmaz. Diyabetle doğal olarak savaşan bu sebze kan şekerini dengelerken günlük C vitamini ihtiyacını da karşılıyor.
Brokoli suyunun yararları nelerdir?
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Kemikler: Kalsiyum yönünden zengin olan brokoli suyu kemiklerin güçlenmesini sağlar. Yağ içermediği için kalsiyum kaynağı olarak inek sütünden daha faydalıdır.
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Sindirim sistemi: Pek çok sebze gibi kabızlığı engeller ve kolon kanseri riskini azaltır.
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Göz bozuklukları: Genel göz sağlığını korumaya yardımcıdır. Özellikle yaşla birlikte gelen makula dejenerasyonuna karşı kullanılabilir.
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Vitaminler bakımından zengin bu bitkinin, Avrupa veya Akdeniz'de deniz kenarında yetişen bir bitkidir. Beyin hücre hasarını azaltmak ve uzun süreli hafızayı canlandırmak için gerekli polifenolleri (fisetin ) içerir. Alzheimer hastalığının önlenmesi ve tedavisinde yararlıdır.
Kırmızı lahananın faydaları nelerdir?
💠 Bağışıklık sistemine direk etki ederek bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun hastalıklara karşı direncini artırır.
💠 Bilim adamlarının yapmış oldukları çalışmalara göre kırmızı lahanayı fazla tüketen kişilerin mide, akciğer, deri ve kalın bağırsak kanserine yakalanma ihtimali, yemeyen kişilere göre daha düşüktür.
💠 Damarları genişleterek kan dolaşımını rahatlatır. Bu sayede kişiyi kalp hastalıklardan ve koroner hastalıklardan korur.
K vitamini zengini brokoli, kuşkonmaz ve ıspanak gibi sebzeler beyin gücünü arttırarak hafıza ve konsantrasyon gibi fonksiyonlarını geliştirir.
Kuşkonmazın faydaları nelerdir?
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Kanı temizler: Çok sayıda özelliği olan kuşkonmaz faydaları arasında kanı temizleme özelliği de yer alır. Kuşkonmaz tüketimi ile kanınızdaki zararlı maddelerden kurtulabilirsiniz.
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Kemik sağlığı için faydalıdır: Bir porsiyon kuşkonmaz K vitamini açısından iyi bir kaynaktır.
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Kanserden korur: Kansere karşı korunmak için kuşkonmaz gibi yeşil sebzeler yüksek oranda folik asit içermektedir.
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Hamileler için faydalıdır: Folat aynı zamanda hamile kadınlar için zorunludur.
Bilimsel araştırmalar, zerdeçalın faydalarını gözler önüne seriyor. Antioksidan etkisi bulunan bu mucizevi baharat pek çok rahatsızlığa kalkan oluyor.
💠 Taze zerdeçal beyni ve hafızayı destekliyor ve mide asitlerini yatıştıran ve reflü ağrılarını dindiriyor. Stanford Üniversitesi'nin araştırmasına göre zerdeçal, ağrı kesici özellik gösteriyor. İdrar yolu enfeksiyonları tedavisine de yardımcı oluyor.
Zerdeçal nasıl kullanılır?
💠 Toz edilmiş 1 çay kaşığı zerdeçalı küçük bir kaba koyun. Üzerine 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı ve taze çekilmiş çeyrek çay kaşığı karabiber koyup karıştırın. 10 dakika dinlendirin ve günde 3 kez tüketin. Salataların üzerine, yoğurtla veya yemeklere ilave edilerek kullanılabilir.
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Zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal nelere iyi gelir?