Ramazan menüsü I 2. gün

Hasan Paşa Köftesi Yapımı
◾ Kıymayı bir kaba alıp üzerine rendelenmiş soğan, yumurta, ıslatılıp sıkılmış ekmek içi, tuz ve karabiber ekleyip iyice yoğurun.
◾ Harçtan elma büyüklüğünde parçalar kopararak ortası çukur kase şeklinde köfteler hazırlayıp yağlanmış tepsiye yerleştirin.
◾ Üzerine ayçiçeği yağı gezdirip önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişmeye bırakın.
◾ Haşlayıp ezdiğiniz patateslerin üzerine süt, kaşar peyniri, ayçiçeği yağı ve tuzu ekleyin.
◾ Ocakta peynir eriyene kadar karıştırarak pişirin.
◾ Karışım soğuduktan sonra püreyi bir sıkma torbası yardımıyla fırından çıkardığınız köftelerin ortasına sıkın.
◾ Suyla açtığınız salçayı tepsinin tabanına yayın.
◾Tekrar fırına verip üzerleri kızarıncaya kadar pişirin.