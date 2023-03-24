Ramazan menüsü I 2. gün

Ramazan menüsü 2. gün ile yine birbirinden güzel lezzetlerle sizlerleyiz... On bir ayın sultanı Ramazan, tüm bereketiyle sofralarımızı kuşattı. Kurulan iftar sofralarıyla uzaklar yakın oldu ve insanlar sevdikleriyle buluştu. Toplu ibadetler ve dualarla gönüller birleşti.