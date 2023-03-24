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Ramazan menüsü I 2. gün

Ramazan menüsü 2. gün ile yine birbirinden güzel lezzetlerle sizlerleyiz... On bir ayın sultanı Ramazan, tüm bereketiyle sofralarımızı kuşattı. Kurulan iftar sofralarıyla uzaklar yakın oldu ve insanlar sevdikleriyle buluştu. Toplu ibadetler ve dualarla gönüller birleşti.

Giriş Tarihi: 24.03.2023 12:01
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Ramazan menüsü I 2. gün

◼ Yüce Allah (CC) kitapların en değerlisi olan Kur'an-ı Kerim'i Ramazan ayında indirmiştir. Yüce Allah, (CC) Ramazan ayını idrak edenlerin oruç tutmasını emretmiştir.

◼ Bu ayın fazileti hakkında Peygamber Efendimiz (SAV) "Ramazan ayı girince cennetin kapıları açılır ve cehennemin kapıları kapatılır ve şeytanlar zincire vurulur'' buyurmuştur.

(Buhari, 3103 - Müslim, 1079)

Bugünün iftar menüsünde neler mi var?

- Tavuk Suyuna Çorba
- Hasan Paşa Köftesi
- Tabule
- Cevizli Kadayıf Tatlısı

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TAVUK SUYUNA ÇORBA

▪ Yarım kg tavuk göğsü

▪ 1 adet havuç

▪ 1 adet soğan

▪ 2 diş sarmısak

▪ Yarım su bardağı tel şehriye

▪ Yeteri kadar su

▪ Tuz

ÜZERİ İÇİN

▪ 1 tatlı kaşığı tereyağı

▪ 1 tatlı kaşığı nane

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Tavuk Suyu Çorba Yapılışı

◾ Tavuk budunu ve göğsünü yıkayıp birlikte tencereye yerleştirin.
◾ Kabukları temizlenip üçe bölünmüş havuç, kabukları temizlenmiş bütün soğan ve sarımsağı tencereye ekleyip, üzerini üç parmak geçecek kadar su ilave edin.
◾ Tuzunu ayarlayıp kaynayana kadar harlı, kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte tavuk yumuşayana dek pişirin.
◾ İçinden tavuk etlerini çıkarın ve didikleyip kenara alın. Tavuk suyunu süzün ve dört buçuk su bardağını tencereye aktarın.
◾ Üzerine didiklenmiş tavuk etini ilave edip, kaynayana dek pişirin. Kaynamaya başlayınca şehriye ekleyip karıştırın.
◾ Kısık ateşte 5 dakika pişirip ocaktan alın.

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HASAN PAŞA KÖFTESİ

▪ Yarım kg kıyma

▪ 1 adet soğan

▪ 2 adet yumurta

▪ 2 dilim bayat ekmek içi

▪ 2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

▪ Tuz, karabiber

PÜRE İÇİN

▪ 3 adet patates

▪ 1 su bardağı süt

▪ 125 gram rendelenmiş taze kaşar peyniri

▪ 2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

▪ Tuz

ÜZERİ İÇİN

▪ Bir buçuk su bardağı sıcak su

▪ 1 yemek kaşığı salça

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Hasan Paşa Köftesi Yapımı

◾ Kıymayı bir kaba alıp üzerine rendelenmiş soğan, yumurta, ıslatılıp sıkılmış ekmek içi, tuz ve karabiber ekleyip iyice yoğurun.

◾ Harçtan elma büyüklüğünde parçalar kopararak ortası çukur kase şeklinde köfteler hazırlayıp yağlanmış tepsiye yerleştirin.

◾ Üzerine ayçiçeği yağı gezdirip önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişmeye bırakın.

◾ Haşlayıp ezdiğiniz patateslerin üzerine süt, kaşar peyniri, ayçiçeği yağı ve tuzu ekleyin.

◾ Ocakta peynir eriyene kadar karıştırarak pişirin.

◾ Karışım soğuduktan sonra püreyi bir sıkma torbası yardımıyla fırından çıkardığınız köftelerin ortasına sıkın.

◾ Suyla açtığınız salçayı tepsinin tabanına yayın.

◾Tekrar fırına verip üzerleri kızarıncaya kadar pişirin.

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