Evde yapılabilecek sıcak içecekler
Soğuk havaların sağlık açısından oluşturduğu olumsuz etkiyi en aza indirmek için kış aylarında beslenmeye daha çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle sonbaharın tadını "sağlıklı" bir şekilde çıkarabilmek adına, sıcak besinlere daha fazla yönelim gösterilmeli. İşte soğuk ve durgun günlerde içinizi ısıtacak, evinizde de kolayca hazırlayabileceğiniz içecek tarifleri...
Giriş Tarihi: 31.10.2019
13:07
Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
15:21
Tarihi çok eskilere dayanan salep, kış mevsiminde her zamankinden çok daha fazla rağbet görüyor. Salep orkideler ailesinin birçok türünün toprak altı yumrularından elde edilen toz ve bundan üretilen içecek türüdür. Salepgiller familyasından tel köklü otsu bir bitkidir. Gövdesi, dik ve silindirimsidir. Çiçekleri salkım veya başak şeklindedir. Salep bitkisinin kökü mevsiminde toplanır. Bir süre kurutulduktan sonra toz haline getirilir. Daha sonra isteğe göre tarçınla harmanlanır. Sütle birlikte kazanlarda uzun süre kaynatılır ve hazır hale getirilir. Yurdumuzda birçok çeşidi vardır.
Salepin yazımıyla ilgili ikilemde kalan kesim de çoğunlukta. Bir dönem "sahlep" mi "salep" mi gibi bir tartışmanın içerisine giren salepin TDK'ya göre doğru yazımı "salep" şeklindedir. Sahlep ise Arapça'daki "sahlap" kelimesinden dilimize geçmiştir. TDK'da "sahlep" eski olarak gösterilip genel kullanımda "salep"in tercih edildiği vurgulanmıştır. Ayrıca sahlep, -bi şeklinde ünsüz yumuşamasına (sahlebi) uğrayan bir kelimedir.
1 kişilik
Malzemeler:
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı toz salep Tarçın
Yapılışı: Süte salebi ekleyin ve iyice çırparak (topaklanmamasına dikkat edin) kaynayana kadar pişirin. Tarçın serperek servis yapın.
Faydaları: öksürük ve bronşitte faydalıdır. Zihni çalışma gücünü artırır. Vücudun ısınmasını sağlar.
Nane; ferahlatıcı tadı sayesinde kek, kurabiye, şekersiz ürünler ve yiyeceklerde kullanıldığı gibi dondurma, çikolata ve içeceklerde de kullanılır.
1 kişilik
Malzemeler:
4-5 yaprak nane
Birkaç dal taze kekik 1 yuvarlak dilim limon 1 yuvarlak dilim portakal Dilerseniz bal
Yapılışı: Uzun bir bardağın dibine limon dilimini koyun. Üzerine kekik ve naneyi atın. Kaynar su dökün. Dilerseniz bal ekleyip karıştırın. En üste portakal dilimini yerleştirin. Sıcak servis yapın.
Sağlığa faydaları
Papatya: Sakinleştirici, iltihap giderici ve üst solunum yollarına faydalıdır. Hatmi çiçeği: Üst solunum yolları için faydalıdır, göğsü yumuşatır, öksürüğe iyi gelir. Çörekotu: Öksürüğü giderir, bronşiti hafifletir. Çubuk tarçın: Antiseptik etkisi vardır, aynı zamanda gaz söktürücüdür. Nezleye iyi gelir. Kuşburnu: C vitamini açısından çok zengindir. Kakule: Solunum yollarını açar, ağız kokusunu yok eder, akciğeri mikroplardan arındırıp, bronşları temizler.