Evde yapılabilecek sıcak içecekler

Tarihi çok eskilere dayanan salep, kış mevsiminde her zamankinden çok daha fazla rağbet görüyor. Salep orkideler ailesinin birçok türünün toprak altı yumrularından elde edilen toz ve bundan üretilen içecek türüdür. Salepgiller familyasından tel köklü otsu bir bitkidir. Gövdesi, dik ve silindirimsidir. Çiçekleri salkım veya başak şeklindedir. Salep bitkisinin kökü mevsiminde toplanır. Bir süre kurutulduktan sonra toz haline getirilir. Daha sonra isteğe göre tarçınla harmanlanır. Sütle birlikte kazanlarda uzun süre kaynatılır ve hazır hale getirilir. Yurdumuzda birçok çeşidi vardır.

Salepin yazımıyla ilgili ikilemde kalan kesim de çoğunlukta. Bir dönem "sahlep" mi "salep" mi gibi bir tartışmanın içerisine giren salepin TDK'ya göre doğru yazımı "salep" şeklindedir. Sahlep ise Arapça'daki "sahlap" kelimesinden dilimize geçmiştir. TDK'da "sahlep" eski olarak gösterilip genel kullanımda "salep"in tercih edildiği vurgulanmıştır. Ayrıca sahlep, -bi şeklinde ünsüz yumuşamasına (sahlebi) uğrayan bir kelimedir.