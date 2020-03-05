Erteleme hastalığı ne demek? Erteleme hastalığı belirtileri nelerdir?
Sabahları ısrarla çalan saatinizi sürekli erteler misiniz? Masanızın üstü bitmeyen işlerle mi dolu? Ara sıra hepimizin yapmamız gereken işleri ertelediği, başka bir zamana ötelediği olmuştur. Her şeyin olduğu gibi ertelemenin de hastalığı var. İşte literatürde "procrastination" olarak geçen, dilimizde "erteleme hastalığı" olarak bilinen bu durumla ilgili merak edilenler…
Giriş Tarihi: 04.03.2020
17:17
Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
09:34
ERTELEME BİR HASTALIK DEĞİL SENDROM
İngilizcedeki karşılığı
"Procrastination" olan " Erteleme Hastalığı", okul, iş ve özel hayatımızdaki kabuslardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar ismi yüzünden bir hastalık zannedilse de, erteleme hastalığı bir sendrom ve çağımızın hastalığı sayılan bu sendromun en kötü tarafı ise, erteleyicilerin kendi kendilerini sabote etmeleri ve performanslarının düşmesine sebep olmaları.
TEMBELLİK Mİ HASTALIK MI?
Procrastination, en basit ifade ile erteleme hastalığıdır. Bu hastalığa sahip olanlar, çoğunlukla bunun psikolojik bir rahatsızlık olduğundan haberdar değillerdir. Yapmaları gereken bir iş olduğunda, omuzlarına sorumluluk yüklendiğinde, ödev yetiştirmeleri gerektiğinde bu insanlar görevlerini yerine getirme tarihlerini erteleyebildikleri kadar ertelerler.
Kronik erteleme hastalığı uzun vadede insanın sağlığına, kariyerine, eğitimine mal oluyor. Ertelemek aslında herkeste görülen bir alışkanlık ama bu durum alışkanlıktan çıkarak bir sendrom haline geldiyse, hayatınızı daha da etkilemeden tedaviye ihtiyacınız var demektir.
ERTELEME HASTALIĞI VE NEDENLERİ
"Erteleme Hastalığı (Procrastination)", gencinden yaşlısına herkeste görülebiliyor. Üstelik bu hastalık bizi çözülmemiş problemler yığınıyla baş başa bırakabiliyor. Mükemmeliyetçilik Mükemmelliyetçi insanlar, yapacakları işlerin hatasız olmasını isterler.
En iyisini, en doğrusunu yapmak istemek ertelemeye yol açan nedenlerden biridir. Mükemmeliyetçi birey, ciddi bir araştırma yapması gerektiği zaman kendini çok iyi hissettiği, ilhamın geleceği o anı bekler durur. Aslında o anın işe başladığı zaman kendiliğinden oluşacağını gözden kaçırır.
KRONİK ERTELEME NASIL OLUŞUR?
Sürekli erteleyen, ertelediği için strese ve sıkıntıya girmesine rağmen, bu durumu tekrar tekrar sürdüren kişilerde görülen kronik erteleme önemli bir problemdir.
Çocukluk çağında başlayan bu durumun altında yatan sebeplerden biri de otoriter ebeveynlerdir. Bu tarz ailelerde kurallar çok sıkıdır ve bu kurallara uymak hemen her şeyden daha önemlidir. Mükemmeliyetçi anne babalar, küçük yaştan itibaren sürekli olarak çocuklarını eleştirir.
Düşük kırılganlık toleransı
Düşük kırılganlık toleransı, kişinin "bugün bu sıkıntıya katlanamam" dediği, sıkıntı, hoş olmayan duygular yaratan işten kaçınması ve sonraya ertelemesidir. Örneğin bir öğrencinin ders çalışmak zorunda olmasına rağmen ona haz verecek şeylerle uğraşması.
Korku ve kaygı
Yapacağınız işlerin sonucunun nasıl olacağına dair korku ve kaygılarınız var ise kendinizi o işi ertelerken bulabilirsiniz. "Ya istediğim gibi olmazsa?" düşüncesi, kişinin o işi ertelemesine neden olur. Bu başarısızlığı yaşamamak adına adım atmamak ve risk almamak kişiye daha kolay gelir. İşin sonucuna fazlaca odaklanmak erteleme davranışının nedenlerinden bir başkası.
Sürenin uzun olması
Ödüle hemen ulaşmak, sonucu somut bir şekilde görmek istemek de erteleme davranışına yol açan sebeplerden sayılıyor. Kilolarıyla başı dertte olan kişinin fit bir vücuda ulaşması için geçmesi gereken sürenin olması, o kişinin spor ve diyeti sürekli ertelemesi sürenin uzun olmasıyla alakalıdır.