Erteleme hastalığı ne demek? Erteleme hastalığı belirtileri nelerdir?

Düşük kırılganlık toleransı

Düşük kırılganlık toleransı, kişinin "bugün bu sıkıntıya katlanamam" dediği, sıkıntı, hoş olmayan duygular yaratan işten kaçınması ve sonraya ertelemesidir. Örneğin bir öğrencinin ders çalışmak zorunda olmasına rağmen ona haz verecek şeylerle uğraşması.

Korku ve kaygı

Yapacağınız işlerin sonucunun nasıl olacağına dair korku ve kaygılarınız var ise kendinizi o işi ertelerken bulabilirsiniz. "Ya istediğim gibi olmazsa?" düşüncesi, kişinin o işi ertelemesine neden olur. Bu başarısızlığı yaşamamak adına adım atmamak ve risk almamak kişiye daha kolay gelir. İşin sonucuna fazlaca odaklanmak erteleme davranışının nedenlerinden bir başkası.

Sürenin uzun olması

Ödüle hemen ulaşmak, sonucu somut bir şekilde görmek istemek de erteleme davranışına yol açan sebeplerden sayılıyor. Kilolarıyla başı dertte olan kişinin fit bir vücuda ulaşması için geçmesi gereken sürenin olması, o kişinin spor ve diyeti sürekli ertelemesi sürenin uzun olmasıyla alakalıdır.