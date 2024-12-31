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Dünyanın en soğuk yerinde göçebe bir yaşam: Nenestler

Yayınlanma Tarihi: Aralık 31, 2024 13:00 Güncelleme Tarihi: Aralık 31, 2024 13:10

Sibirya sınırları içinde, Yamal yarımadasında göçebe bir halk olarak hayatlarını sürdüren ve modern dünyadan tamamen soyutlanan Nenestler, oldukça ilginç bir yaşama sahiptirler. Teknolojiden ve kapitalist düzenden tamamen uzak olmaları onları daha da özel kılmaktadır. İşte, kültürleri, yemekleri ve göçebe hayatlarıyla Nenestlere dair bilmeniz gereken bilgiler...

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Nenetler kimdir?
Nenetler kimdir?

🔹 Dünyada birbirinden farklı pek çok topluluk bulunuyor. Bunlardan biri de Nenestler ya diğer adıyla Nenetler. Dünyanın sonu manasına gelen "Yamal" yarımadasında yaşayan Nenetsler, Sibirya'nın en soğuk yerinde yaşam mücadelesi veriyorlar.

🔹 Modern dünyada soyu tehlikede olan Nenetlerin ortalama nüfusu 70 bin civarında. Rusya Federasyonu içinde yaşayan bu yerli halkın kendilerine mahsus; gelenek, inanış, yaşam, giyim, yemek kültürleri var.

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Nenetler nerede yaşar?
Nenetler nerede yaşar?

🔹 Öncelikle bu halkın en önemli özelliği göçebe olarak bir yaşam sürüyor olmaları. Rusya'nın en kuzeyinde, dondurucu soğuğa karşı direnen Nenestler kışın güneye yazın ise kuzeye doğru göç ederler.

🔹 Sibirya'daki bir halk olan Nenetlerin en haşır neşir olduğu hayvan, Ren geyikleridir. Bu hayvanlar olmasa herhangi bir yere göç etmeleri de haliyle imkansız olurdu.

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Nenestler Rusya
Nenestler Rusya

🔹 Son zamanlarda iyice artış gösteren küresel ısınma Nenestleri de etkilemiş durumda. Göç ederken donmuş nehirleri kullanmak zorundadırlar ve bu da günümüz şartlarında oldukça tehlikeli bir boyut kazandı.

🔹 Küresel ısınmayla birlikte donmuş nehirlerin üstünden binlerce insanı ve geyikleri geçirmek neredeyse imkansız hale geldi. Nehirde yaşanacak ufak bir kırılma, oradaki bütün insanların hayatına mâl olabilir.

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Nenestler hangi ülkede
Nenestler hangi ülkede

🔹 Yaşanacak herhangi bir olumsuz durumu göze alamayan Nenetler, göç için gece yarılarını tercih ederler. Çünkü geceleri hava daha soğuk olur, bu da nehirleri daha çok donduracağından ötürü geçişi güvenilir bir hale getirir.

🔹 Fakat burada şunu belirtmeliyiz kuzey kutbundaki buzlar oldukça hızlı eriyor. Bu da Nenetslerin göç noktalarını iyice daraltıyor. Soğuktan donmamak için devamlı göç etmeleri gerekiyor ancak bu ise küresel ısınmayla birlikte Nenestlerin soyunu yok olma gerçeği ile adeta tehdit ediyor.

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Nenetler ve Ren geyikleri
Nenetler ve Ren geyikleri

🔹 Nehirler donmadığı zaman sürülerini hareket ettiremezler, kışın ise güneye inmezlerse hayvanlarını besleyecek herhangi bir ot veya yeşillik bulamazlar.

🔹 Ancak şöyle bir detay vardır ki Ren geyikleri yapıları gereği sıcağı sevmezler ve sıcak yerlerde yaşayamazlar. Hem bu yüzden hem de kuzeyde karlar altında kalan faydalı otlara yazın ulaşabilmek için mecburen kuzeye göç etmeleri gerekir.

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