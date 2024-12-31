Dünyanın en soğuk yerinde göçebe bir yaşam: Nenestler

1 /10 Nenetler kimdir?











🔹 Dünyada birbirinden farklı pek çok topluluk bulunuyor. Bunlardan biri de Nenestler ya diğer adıyla Nenetler. Dünyanın sonu manasına gelen "Yamal" yarımadasında yaşayan Nenetsler, Sibirya'nın en soğuk yerinde yaşam mücadelesi veriyorlar.

🔹 Modern dünyada soyu tehlikede olan Nenetlerin ortalama nüfusu 70 bin civarında. Rusya Federasyonu içinde yaşayan bu yerli halkın kendilerine mahsus; gelenek, inanış, yaşam, giyim, yemek kültürleri var.