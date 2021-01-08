Dünden bugüne Türkiye’nin uydu serüveni
Türkiye'de uydu ile ilgili yapılan çalışmalar yaklaşık yarım asırlık bir geçmişe uzanıyor. Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin 3'ü haberleşme, 3'ü gözlem olmak üzere 6 aktif uydusu bulunuyor. Bugün sabah saatlerinde başarılı bir şekilde fırlatılan TÜRKSAT 5A uydusu ile bu sayı 7'ye yükselecek. Böylece Türkiye, yeni Ku Bandını kullanan öncü ülkelerden birisi olarak çok geniş bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmeti sağlayabilecek.
Giriş Tarihi: 08.01.2021
18:50
Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
18:56
UYDU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BAŞLADI?
Yine 1968 yılında Türkiye, Intelsat (Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Organizasyonu) Organizasyonuna üye olarak uydu ile ilgili faaliyetlere başlamış oldu.
Aynı yıl, uydu üzerinden ilk telefon kanalları Yugoslavya ve İran yer istasyonlarından yararlanarak birlikte kuruldu.
UYDU ÜZERİNDEN İLK VİDEO KONFERANS
AKA-1'in hizmete verilmesiyle Intelsat üzerinden Atlantik bölgesi uyduları kullanılarak 13 ülke ile haberleşme sağlandı.
1985 yılında fiber optik kablo ile haberleşmede kanal kapasitesi arttırılmıştı. 1987 yılında uydu sistemi üzerinden ilk video konferans gerçekleştirildi.
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TÜRKİYE’NİN İLK UYDU DENEMESİ
Böylece Türkiye'nin uydu serüveni, milli bir hale gelmiş ve ilk uydumuza giden yolun yapıtaşları oluşturulmaya başlanmıştı.
Nitekim 1994 yılında Türkiye'nin ilk iletişim uydusu denemesi olan TÜRKSAT 1A, 24 Ocak 1994'te uzaya fırlatıldı ancak fırlatıcı rokette meydana gelen arıza nedeniyle 12 dakika 12 saniye sonra okyanusa düştü.
Türkiye'nin ilk uydusu TÜRKSAT 1B, 2005 yılına kadar televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi sağladı.
Ardından 1996 yılında TÜRKSAT 1C uydusu fırlatıldı ve 2010 yılına kadar hizmet verdi. TÜRKSAT 2A ise 10 Ocak 2001 yılında yörüngeye yerleşti; 2016 yılına dek yayıncılık ve veri haberleşmesi sağladı. Bu uydular, Türkiye'nin öncü haberleşme uyduları oldu.
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Türkiye'nin hala haberleşme uydusu olarak hizmet veren aktif uydularından TÜRKSAT 3A 2008, TÜRKSAT 4A 2014, TÜRKSAT 4B ise 2015 yılında uzaya fırlatıldı.
TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN İLK GÖZLEM UYDUSU: RASAT
RASAT uydusu, tasarım ömrü 3 yıl olmasına rağmen 17 Ağustos 2020 itibarıyla, yörüngede 9'uncu yılını başarıyla tamamladı.
Söz konusu uydu, güneşe eş zamanlı dairesel yörüngede, 700 kilometre irtifada bulunuyor. Yeniden ziyaret zamanı ortalama 4 gün olan RASAT, 3 eksende kontrol edilebiliyor.
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Her bir çerçeve görüntüsünün boyutları 30x30 kilometre olan uydudan, 960 kilometre uzunluğuna kadar şerit görüntü alınabiliyor.