Dünden bugüne Türkiye’nin uydu serüveni

Türkiye'de uydu ile ilgili yapılan çalışmalar yaklaşık yarım asırlık bir geçmişe uzanıyor. Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin 3'ü haberleşme, 3'ü gözlem olmak üzere 6 aktif uydusu bulunuyor. Bugün sabah saatlerinde başarılı bir şekilde fırlatılan TÜRKSAT 5A uydusu ile bu sayı 7'ye yükselecek. Böylece Türkiye, yeni Ku Bandını kullanan öncü ülkelerden birisi olarak çok geniş bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmeti sağlayabilecek.