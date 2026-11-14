Doğan Cüceloğlu'ndan evlilik tavsiyeleri
Yayınlanma Tarihi: 14.11.2026 08:39
İki kişinin hayatlarını birleştirmesi olarak tabir edilen evlilik, toplumsal ve İslami olarak önemli bir kurumdur. Bu yola girmeden evvel insanlar, çevrelerinden tavsiye alır ve bu doğrultuda hareket ederler. Ülkemizin en önemli psikologlarından olarak kabul edilen merhum Doğan Cüceloğlu "Evlenmeden Önce" başlıklı eseriyle kendisine yazılan mektuplar doğrultusunda insanların bir yuva kurmadan önce yapmaları gerekenleri izah ediyor.
1/100
🔹
Lütfen evlenmeyi düşündüğünüz kişinin ailesini tanıyın. Onun çocukluğunu nasıl bir ortamda geçirdiğini anlamaya çalışın. Ve Korku Kültürü'nün hâkim olduğu bir evde büyüyen ve annesinin oğlu/kızı olmaktan kurtulamayan biriyle evlenecekseniz, nasıl sorunların sizi beklediğini bilerek evlenin.
Doğan Cüceloğlu