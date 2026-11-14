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Doğan Cüceloğlu'ndan evlilik tavsiyeleri

Yayınlanma Tarihi: 14.11.2026 08:39

İki kişinin hayatlarını birleştirmesi olarak tabir edilen evlilik, toplumsal ve İslami olarak önemli bir kurumdur. Bu yola girmeden evvel insanlar, çevrelerinden tavsiye alır ve bu doğrultuda hareket ederler. Ülkemizin en önemli psikologlarından olarak kabul edilen merhum Doğan Cüceloğlu "Evlenmeden Önce" başlıklı eseriyle kendisine yazılan mektuplar doğrultusunda insanların bir yuva kurmadan önce yapmaları gerekenleri izah ediyor.

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Lütfen evlenmeyi düşündüğünüz kişinin ailesini tanıyın. Onun çocukluğunu nasıl bir ortamda geçirdiğini anlamaya çalışın. Ve Korku Kültürü'nün hâkim olduğu bir evde büyüyen ve annesinin oğlu/kızı olmaktan kurtulamayan biriyle evlenecekseniz, nasıl sorunların sizi beklediğini bilerek evlenin.

Doğan Cüceloğlu

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İnsanlar, insan olarak var oldukça evlilik var olacaktır.

Doğan Cüceloğlu

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Kiminle evleneceğinize karar vermeden önce kendinizi tanımanız, yaşamınızı etkilemiş olan güçlerin farkında olmanız önemli.

Doğan Cüceloğlu

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Sadece bir 'birey' erkek ya da 'birey' kadın ile evlenmiyorsunuz; eşiniz olacak kişinin toplumsal ilişkileri ile de, yani ailesi, arkadaşları, dostları, çevresi, yöresi, kültürü, mutfağı, folkloru, gelenek görenekleri ile de evleniyorsunuz.

Doğan Cüceloğlu

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Evlilik bir ilişki kurumudur ve evlenen kişilerin evlilik olgunluğuna gelmeleri evliliğin sağlıklı işlemesi için önemlidir.

Doğan Cüceloğlu

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