Çocuk yetiştirmek için önemli tavsiyeler
Her ebeveyn çocuğunu hayata daha iyi hazırlayabilmek ve dışarıdan gelebilecek müdahalelere karşı dürençli kalabilmek maksadıyla çocuğunun üzerine titrer. Bebeklikten itibaren başlayan bu yetiştirme dönemi uzun yıllar boyunca devam eder. Sizler için çocuk yetiştirmenin püf noktalarını araştırdık.
Giriş Tarihi: 30.05.2023
12:55
ŞİKÂYETÇİ OLMAYIN
🔸 Onlar çocuktur; hayatı yavaş yavaş öğrenecekler. Siz, sadece büyük hatalar yapmalarına engel olmalısınız. Üzerlerine aşırı titreyerek kendi sağlığınızı bozmayın.
🔸 Siz hiç hata yapmadınız mı? En yaramazlık yapıp sizi üzdükleri zaman bile bütün bunların birer hatıra olarak kalacağını bilin. Ve onların büyüdüklerini, mutlu günlerini hayal edin! Son söz; çocuklarınız dâhil, sizinle birlikte yaşayanları mutlu etmeye çalışın. Ancak o zaman mutlu olursunuz. Çünkü ''Mutluluk mutlu etmeyi bilenlerin hakkıdır! ''
KABULLENİN
🔸 Bazı anne ve babalar çocukların yetenek, zekâ ve eğilimlerini dikkate almadan bir şeyler olmalarını isterler. İstedikleri olmayınca da, adeta onları reddedercesine tavır içine girer, köpürürler. Konu her ne olursa olsun hiçbir şey onların kendilerinden önemli değildir.
🔸 Eğitimleri bile! Yaptıkları ya da yapamadıklarından dolayı onları horlayıcı, aşağılayıcı, dışlayıcı davranışlar içine girerseniz, hem istediklerinizi yerine getirmezler, hem de kabullenilmediklerini gördükleri için sizinle zıtlaşır ve ruhsal gelişimleri tehlikeye girer.
ÇOCUKLARINIZI ASLA BİRBİRİNİZE KARŞI KULLANMAYIN
🔸 Anne baba olarak aranızda problemler olabilir. Bu problemleri yaşarken çocuklardan destek almak ya da onları karşı tarafı yıpratmak için kullanmak son derece yanlış bir yoldur.