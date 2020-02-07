Çağın hastalığı tükenmişlik sendromu nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavisi

Uluslararası Hastalık Sınıflandırması listesine alınan tükenmişlik sendromunu Dünya Sağlık Örgütü tarafından "başarıyla yönetilemeyen kronik iş yeri stresi" olarak tanımladı. 2020 itibariyle tükenmişlik sendromu tıbbi bir bozukluk olarak tanınacak. Bu sendrom ilk olarak, gönüllü sağlık çalışanları arasında görülen yorgunluk, hayal kırıklığı ve işi bırakma ile karakterize bir durumu tanımlamak için ortaya atılmıştı.