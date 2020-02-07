Çağın hastalığı tükenmişlik sendromu nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavisi
Tükenmişlik sendromu; uzun süredir devam eden yüksek düzeydeki strese karşı verilen fiziksel, zihinsel ve duygusal tükenmişlik tepkisi olarak tanımlanır. Peki, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da Uluslararası Hastalık Sınıflandırması listesine alınan tükenmişlik sendromunun belirtileri ve nedenleri neler? Tükenmişlik sendromunun tedavisi nasıl olur?
Giriş Tarihi: 30.05.2019
13:34
Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
16:00
TÜKENMİŞLİK SENDROMU NEDİR?
Uluslararası Hastalık Sınıflandırması listesine alınan tükenmişlik sendromunu Dünya Sağlık Örgütü tarafından "başarıyla yönetilemeyen kronik iş yeri stresi" olarak tanımladı. 2020 itibariyle tükenmişlik sendromu tıbbi bir bozukluk olarak tanınacak. Bu sendrom ilk olarak, gönüllü sağlık çalışanları arasında görülen yorgunluk, hayal kırıklığı ve işi bırakma ile karakterize bir durumu tanımlamak için ortaya atılmıştı.
TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN BELİRTİLERİ NELER?
Fiziksel tükenmişlik belirtileri; Aşırı yorgunluk ve enerjisizlik kronik yorgunluk, güçsüzlük, enerji kaybı, yıpranma, hastalıklara daha hassas olma, sık baş ağrıları, bulantı, kas krampları, bel ağrısı, uyku bozuklukları gibi değişik sorun ve yakınmaları içerir.
Duygusal tükenmişlik bulguları; depresif duygulanım, desteksiz, güvensiz hissetme, ümitsizlik, engellenmişlik hissi ve sinirlilik, sabırsızlık, huzursuzluk gibi negatif duygulanımlarda artış, psikolojik incinmeye açıklık, nedeni bilinmeyen huzursuzluk ve tedirginlik duygusu, sabırsızlık, özgüvende azalma, güçsüzlük, ilgisizlik, aile içi sorunlarda artış, tatminsizlik, hayata karşı negatif tutumlar, nezaket, saygı ve arkadaşlık gibi olumlu duygularda azalma, düşüncelerde belirsizlik ve karmaşıklık, asılsız şüpheler ve paranoya, depresyon, suçluluk hissi ve çaresizlik olarak sıralanır.
TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN NEDENLERİ NELERDİR?
Uzun süreli stres yaşanması,
Yoğun çalışma temposu,
Alkol alışkanlığı, uykusuzluk, depresyon ve anksiyete sorunları,
Hastalık sebebiyle kullanılan kanser, epilepsi ve depresyon ilaçları gibi bazı ilaçlar,
Vitamin eksikliği, (B12 folik asit, demir eksikliği ve troid hormonlarının yetersizliği) beyin yorgunluğuna ve durgunluğuna neden olabilir.
Daha çok metropol şehirlerde sıkça karşılaşılan havasız, küçük ve dar ofisler,
Elektronik cihazlardan yayılan elektromanyetik dalgaları,
Cep telefonu sinyalleri, TV ve Radyo dalgaları, telsiz dalgaları, yüksek gerilim hatları, baz istasyonları gibi elektromanyetik kirlilik,