Bilim ve yaşama dair 20 ilginç sorunun cevabı

Kanser hastalığının görme engelli insanlarda çok nadir görülmesinin melatonin ile ilgisi olduğu düşünülüyor. Bu hormon güçlü salgılanmasının kansere karşı koruyucu etkisi olduğu biliniyor. Ancak bu hormon ışığa duyarlı. Yapılan deneylerde uyuyan kişinin hormon salgısı izlenirken ışığın açıldığında hormonun azaldığı, karanlıkta yoğun olarak salgılandığı tespit edilmiştir.

Yapılan hayvan deneyleri de melatoninin kanser ile direkt ilişkisi olduğunu gösteriyor. Ayrıca körlerin daha az kansere yakalanması da bunun bir göstergesi olarak ortaya çıkıyor.

Melatonin, insanın biyoritmini belirleyen, oldukça önemliş bir hormon.