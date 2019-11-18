Bilim ve yaşama dair 20 ilginç sorunun cevabı

Beynin neden acı hissetmediğini hiç düşündünüz mü? Ya da uçakların yüksek irtifada arkalarında neden beyaz iz bıraktığını? Kimi zaman, pek çoğumuzun sürekli olarak düşündüğü bu tür soruların cevapları, bizi ciddi bir aydınlanmayla karşı karşıya bırakabiliyor. İşte aklınızda dönüp duran o sorulara verilmiş bilimsel yanıtlar…
Giriş Tarihi: 18.11.2019
09:32
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020
09:14
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
20
KEKEME İNSANLAR NASIL NORMAL BİR ŞEKİLDE ŞARKI SÖYLEYEBİLİYOR?
2
20
BEYİN NEDEN ACI HİSSETMEZ?
3
20
PUSULALAR NEDEN HEP KUZEYİ GÖSTERİR?
4
20
GÖRME ENGELLİLER NEDEN KANSERE YAKALANMAZ?
5
20
DÜNYA’YA ÇARPAN GÖKTAŞLARININ NEREDEN GELDİĞİNİ NASIL BİLİYORUZ?