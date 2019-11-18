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Bilim ve yaşama dair 20 ilginç sorunun cevabı

Beynin neden acı hissetmediğini hiç düşündünüz mü? Ya da uçakların yüksek irtifada arkalarında neden beyaz iz bıraktığını? Kimi zaman, pek çoğumuzun sürekli olarak düşündüğü bu tür soruların cevapları, bizi ciddi bir aydınlanmayla karşı karşıya bırakabiliyor. İşte aklınızda dönüp duran o sorulara verilmiş bilimsel yanıtlar…

Giriş Tarihi: 18.11.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 09:14
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KEKEME İNSANLAR NASIL NORMAL BİR ŞEKİLDE ŞARKI SÖYLEYEBİLİYOR?
KEKEME İNSANLAR NASIL NORMAL BİR ŞEKİLDE ŞARKI SÖYLEYEBİLİYOR?

Kekemelik çocuklukta başlayan normal akıcılık ve konuşma akışıyla ilgili sık ve önemli problemleri içeren bir konuşma bozukluğudur. Peki, kekeme insanlar nasıl şarkı söyleyebiliyor? Bu durumun sebebinin konuşma esnasında beynin sol tarafı çalışırken, bir şarkıyı söylemek gibi bir düşünme süreci gerektirmeyen işlevlerde beynin ağırlıklı olarak sağ tarafının çalışıyor olması olduğu düşünülüyor.

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BEYİN NEDEN ACI HİSSETMEZ?
BEYİN NEDEN ACI HİSSETMEZ?

Vücuttaki tüm işlemleri kontrol eden beyin acı hissetmez. Çünkü beynimizde acı reseptörleri bulunmamaktadır.

Vücudumuzdaki hasarı veya hasar tehdidini algılayan ve beyne sinyal gönderen sinirlerdir.

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PUSULALAR NEDEN HEP KUZEYİ GÖSTERİR?
PUSULALAR NEDEN HEP KUZEYİ GÖSTERİR?

İğnenin sabit olarak aynı yönü göstermesi yeryüzünde iğneyi çeken bir gücün olmasından kaynaklanmaktadır. Yeryüzü bir ucu kuzeye, diğer ucu güneye uzanan devasa bir mıknatıs gibidir. Bu alan pusulanın küçük mıknatısına etki ederek onu sürekli kuzeyi göstermesini sağlamaktadır.

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GÖRME ENGELLİLER NEDEN KANSERE YAKALANMAZ?
GÖRME ENGELLİLER NEDEN KANSERE YAKALANMAZ?

Kanser hastalığının görme engelli insanlarda çok nadir görülmesinin melatonin ile ilgisi olduğu düşünülüyor. Bu hormon güçlü salgılanmasının kansere karşı koruyucu etkisi olduğu biliniyor. Ancak bu hormon ışığa duyarlı. Yapılan deneylerde uyuyan kişinin hormon salgısı izlenirken ışığın açıldığında hormonun azaldığı, karanlıkta yoğun olarak salgılandığı tespit edilmiştir.

Yapılan hayvan deneyleri de melatoninin kanser ile direkt ilişkisi olduğunu gösteriyor. Ayrıca körlerin daha az kansere yakalanması da bunun bir göstergesi olarak ortaya çıkıyor.

Melatonin, insanın biyoritmini belirleyen, oldukça önemliş bir hormon.

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DÜNYA’YA ÇARPAN GÖKTAŞLARININ NEREDEN GELDİĞİNİ NASIL BİLİYORUZ?
DÜNYA’YA ÇARPAN GÖKTAŞLARININ NEREDEN GELDİĞİNİ NASIL BİLİYORUZ?

Dünya'ya çarpan göktaşları meteorit olarak isimlendiriliyor. Bir meteorit Dünya üzerindeki diğer kayaçlardan kimyasal bileşimi ve yaşına bakılarak ayırt edilebiliyor. Bilim insanları yaşlarına ve kimyasal içeriklerine bakılarak tahminde bulunduklarını söylüyor.

Örneğin, bir göktaşı Asteroit kuşağından geliyorsa yaşı güneş sisteminin şekillenmeye başladığı zamana denk gelir.

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