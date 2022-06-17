Bi' hayat: Şeyhmus Erdinç
Çocukken yaptığı kâğıttan toplarla bugün, rakip takımların filelerini havalandırıyor; azmiyle yılmadan, yıkılmadan kendini yeniden var edebiliyor ve yaşamıyla başkalarına büyük bir ilham veriyor. Kimden mi bahsediyoruz? Birazdan şahit olacağınız hayatın sahibi Ampute Futbol Milli Takım oyuncusu Şeyhmus Erdinç'ten... Erdinç, tek bir cümle ile özetliyor bize yaşadıklarını; "Hangimiz tamız, hangimiz tamamız?" Sahi, hangimiz tamamız?
Giriş Tarihi: 17.06.2022
17:06
Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
17:12
Şeyhmus Erdinç:
🔸 Ben Şeyhmus Erdinç, 14 Ağustos 1992'de İzmir'de dünyaya geldim. Ailenin, tüm ailenin ilk torunu, ilk evlat olarak dünyaya geldim.
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Her çocuk kadar biraz yaramaz, her çocuk kadar birazcık başına buyruk. Kendimce bir handikabım olduğunu düşünüyordum küçükken… Bunun sebebinden dolayı böyle birazcık psikolojik buhranlar yaşamış olabilirim belli bir dönem, ama ondan sonra bunu atlatmam zor olmadı. Kendi ailem, büyük çaba sarf ettiler.
🔸 Arkadaşlarımın yanında böyle ben sivri bir çocuktum. Futbol anlamında zaten böyle
topu gördüğüm anda benden daha oynamak isteyeni, tez canlısı yoktu. Sosyal anlamda da genelde arkadaşlarımla uyum içindeydim. Toplumun getirmiş olduğu bir algı var ya engelli, ayağı yok aman iyi davranalım falan… Benim arkadaşlarımla asla aramda böyle bir muhabbet olmadı. Çünkü onlar hep beni normal biri olarak gördüler. Çünkü ben protezimle de koşup zıplayıp atlayabiliyordum. Bir şey yapacağımız zaman ya sen dur, biz sana yardım edelim, sen yapma biz yapalım yoktu. Ağaca mı çıkacağız çıkalım, düşeceğiz mi düşelim, hep böyle, ilişkilerimiz hep böyleydi.
Necah Erdinç (Anne):
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Benim oğlum doğdu. Dünyaları doldurdu benim için. Ne maddi ne manevi yönden hiçbir zaman beni sıkmayan bir çocuktu. Onun bir küçüğü vardı kız. Ona hep abilik, babalık… Ona verdiğim harçlıktan dahi kardeşine ayırıp, kardeşine bir şeyler alan bir çocuktu.
🔸 Bir arkadaşı oldu mu, onu sevdi mi sonuna kadar onun arkasında ve onu bir kardeş gibi yani çok benimserdi. 6 yaşındayken zaten babası vefat etti onun. Onun için hep
bana dönük bir çocuktu.
Şeyhmus Erdinç:
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Babamı erken kaybetmiş olmamın sonucunda annemin aşırı motive bir şekilde bize bakma, bize hayata hazırlama çabası, kendi hayatını yaşayamamasına sebep oldu sanırım. Biraz ama beni doğru büyüttüklerini inanıyorum.
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Benim babam futbolcuydu. Onun da futbolcu olmasının getirmiş olduğu bir futbol aşkı, benim futbola yönelmeme ve ondan sonra tamamen bu handikabımı, engelimi aşıp tamamen hayata odaklanmış ve başarılar için çabalayan, kendi hayatını belli bir noktaya getiren bir birey oldum.
Necah Erdinç (Anne):
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Babamızı erken kaybettiğimiz için korkularım vardı. Ben eve top almamaya başladım. Şeyhmus da futbolcu olur da benden uzakta kalır şeyinde… İstemedim Şeyhmus o yola yönlensin. Ama ben top almamaya başlayınca benim oğlum, kâğıttan, çoraptan top yapmaya başladı.
Şeyhmus Erdinç:
🔸 Annemin bana verdiği harçlıkla, millet harçlıkla kendine çikolata alır, simit alır bir şey alırdı, ben saklardım
bant alırdım. Kâğıtları top haline getirirdim. Ondan sonra, evin içinde sağa sola oyna dur.
🔸 Annem futbol oynamamı kesinlikle istemiyordu. Gizli gizli arkadaşlarıma gider top oynardım falan, arkadaşlarım derdi ki bizim kapının top oynayalım. Yok, kapının önünde oynamayalım, görürse kızar annem.
🔸 Tabi onun da savunma mekanizması şuydu: Babam işte verem oldu, kanser oldu, o süreçleri yaşadı. Oğlundan da ayrı kalmak istemiyor, futboldan dolayı bana bir şey olmasın istiyor. Ama tabi ben babamın oğluyum. Beni bir yaşında adam daha kundaktan çıkartmış halı sahanın içine sokmuş bir adamdan bahsediyoruz.
Necah Erdinç (Anne):
🔸 Şeyhmus'un bu futbol düşkünlüğü babadan geliyor. Azimli bir çocuk Şeyhmus. Tuttuğunu koparan bir çocuk. Bir şey istediği zaman,
sonuna kadar üstüne giden bir çocuk.
TBESF Başkanı Muaz Ergezen:
🔸 Ülkemizde yaklaşık olarak %12 oranında bir engelli vatandaşımız var, bireyimiz var. Bu engelli bireylerimiz içinde de 4 milyon civarında bedensel engelli kardeşimiz var. Bedensel engelli kardeşlerimizin hayata tutunmaları, yeniden mücadeleyle
sporun pozitif ruhuyla hayata katılmaları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizler hayatın tüm olumsuzluklarına rağmen, bizden aldığı tüm unsulara rağmen yılmadan, yıkılmadan yeniden hayata katılarak burada kendimizi var etmeye çalışıyoruz.