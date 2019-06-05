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Bayram sofralarınızı şenlendirecek 20 Osmanlı yemeği

Osmanlı mutfağında, padişah ve özel misafirler için bayramda özel sofralar hazırlanırdı. Bayrama özgü yemekler arasında kavun dolması, badem çorbası, badem helvası, yufka bohçasında beğendili kuzu incik, hassa böreği gibi yüzyılları aşan lezzetler yer alırdı. Saray mutfağında ayrıca vatandaşlar için etli pilav, yahni ve hoşaf yapılırdı. Bayramda en çok tüketilen tatlı ise günümüzde olduğu gibi baklavaydı. Fikriyat olarak, bayramda sofralarınızı şenlendirecek, lezzetiyle misafirlerinizi büyüleyecek Osmanlı mutfağından 20 yemeği sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 05.06.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 13:00
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Babaganuş
Babaganuş

Sarımsak ve zeytinyağı ile harmanlanmış, közlenmiş patlıcan ve biberle hazırlanır.

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Babaganuş nasıl yapılır?
Babaganuş nasıl yapılır?

Babaganuş tarifi: Biber ve patlıcanları közleyin, kabuklarını soyun ve döverek ezin. Soğanı minik minik doğrayıp az sıvı yağ koyduğunuz tavada kavurun.

Biber salçası ve baharatları ekleyin. Soğan ve ezilmiş patlıcanları, ince doğranmış domatesleri ve maydanozları derince bir kapta karıştırın.

Üzerine limon suyu, zeytinyağı, tuz ve dövülmüş sarımsakları ekleyin, karıştırın.

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Baklalı yaprak sarma
Baklalı yaprak sarma

Tokat'ın en özel lezzetlerinden biri

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Baklalı yaprak sarma nasıl yapılır?
Baklalı yaprak sarma nasıl yapılır?

Baklalı yaprak sarma tarifi: Kuru baklalar bir gün öncesinden suda bekletilir. Kabukları yumuşadığında ortadan bıçakla ikiye kesilir ve kabukları soyulur. Her yarım bakla da iki parçaya ayrılır. Böylelikle bir bakla 4'e bölünmüş olur. Bu şekilde tüm baklalar ayıklanır ve tekrar yıkanır.

Diğer taraftan genişçe bir kap içerisinde tüm iç malzemeleri karıştırılır. Kolay karıştırmak için su miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz.

Tuzunu ise yaprağınızın tuzuna göre kendiniz ayarlayınız. Yaprakları sarmaya geçmeden önce tencerenin dibine kemikli dana eti (dana kaburga) yerleştirirseniz dolmalarınız daha lezzetli olacaktır.

Yapraklar avuç içine açılır ve ortasına bir miktar iç malzemesi koyularak bohça gibi sarılır. Hazırlanan dolmalar sıra ile tencerenin tabanına dizilir. Tüm dolmalar sarılıp tencereye yerleştirildikten sonra dolmaların üst seviyesine kadar su doldurulup tencerenin kapağı kapatılır ve pişirilir.

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Tavuk kebabı
Tavuk kebabı

Haşlanmış tavuğun üstüne soğan suyu ile seyretilmiş yoğurt sürülerek kızartılır, maydanozla servis edilir.

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