Bayram sofralarınızı şenlendirecek 20 Osmanlı yemeği

Baklalı yaprak sarma tarifi: Kuru baklalar bir gün öncesinden suda bekletilir. Kabukları yumuşadığında ortadan bıçakla ikiye kesilir ve kabukları soyulur. Her yarım bakla da iki parçaya ayrılır. Böylelikle bir bakla 4'e bölünmüş olur. Bu şekilde tüm baklalar ayıklanır ve tekrar yıkanır.

Diğer taraftan genişçe bir kap içerisinde tüm iç malzemeleri karıştırılır. Kolay karıştırmak için su miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz.

Tuzunu ise yaprağınızın tuzuna göre kendiniz ayarlayınız. Yaprakları sarmaya geçmeden önce tencerenin dibine kemikli dana eti (dana kaburga) yerleştirirseniz dolmalarınız daha lezzetli olacaktır.

Yapraklar avuç içine açılır ve ortasına bir miktar iç malzemesi koyularak bohça gibi sarılır. Hazırlanan dolmalar sıra ile tencerenin tabanına dizilir. Tüm dolmalar sarılıp tencereye yerleştirildikten sonra dolmaların üst seviyesine kadar su doldurulup tencerenin kapağı kapatılır ve pişirilir.