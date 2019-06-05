Bayram sofralarınızı şenlendirecek 20 Osmanlı yemeği
Bayram sofralarınızı şenlendirecek 20 Osmanlı yemeği
Osmanlı mutfağında, padişah ve özel misafirler için bayramda özel sofralar hazırlanırdı. Bayrama özgü yemekler arasında kavun dolması, badem çorbası, badem helvası, yufka bohçasında beğendili kuzu incik, hassa böreği gibi yüzyılları aşan lezzetler yer alırdı. Saray mutfağında ayrıca vatandaşlar için etli pilav, yahni ve hoşaf yapılırdı. Bayramda en çok tüketilen tatlı ise günümüzde olduğu gibi baklavaydı. Fikriyat olarak, bayramda sofralarınızı şenlendirecek, lezzetiyle misafirlerinizi büyüleyecek Osmanlı mutfağından 20 yemeği sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 05.06.2019
09:42
Güncelleme Tarihi: 31.07.2020
13:00