Alev Alatlı'nın kaleminden Kadere Karşı Koy A.Ş
Yayınlanma Tarihi: Mart 14, 2025 09:21 Güncelleme Tarihi: Mart 14, 2025 09:23
Fikir dünyasının tanınan simalarından biri olan merhum Alev Alatlı, Filistin davasına yaptığı katkılarla ön plana çıkmakta. Alatlı; yazar, akademisyen, sosyolog, köşe yazarı ve bir ekonomisttir. O, Türk ve İslam dünyasının Batı ile olan hesaplaşmasına tanık olan bir aydınımızdı. Pek çok eserinde olduğu gibi "Kadere Karşı Koy A.Ş" kitabıyla okurlarını derinden etkiledi. Alatlı'nın külliyatında çok özel bir yere sahip olan bu romandan sizler için, akıllardan silinmeyecek alıntıları bir araya getirdik.
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Günümüz Türkiye'sinde her başarılı kadının arkasında yetiştirilmesi gereken bir çocuk vardır. İstisnalar kaideyi bozmaz.
ALEV ALATLI
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Ahlaksız oldukça insanlar daha iyi yerlere geldi. Yükselen değerler. En ahlaksızlar en yükselenler.
ALEV ALATLI