Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Yaşam Alev Alatlı'nın kaleminden Kadere Karşı Koy A.Ş

Alev Alatlı'nın kaleminden Kadere Karşı Koy A.Ş

Yayınlanma Tarihi: Mart 14, 2025 09:21 Güncelleme Tarihi: Mart 14, 2025 09:23

Fikir dünyasının tanınan simalarından biri olan merhum Alev Alatlı, Filistin davasına yaptığı katkılarla ön plana çıkmakta. Alatlı; yazar, akademisyen, sosyolog, köşe yazarı ve bir ekonomisttir. O, Türk ve İslam dünyasının Batı ile olan hesaplaşmasına tanık olan bir aydınımızdı. Pek çok eserinde olduğu gibi "Kadere Karşı Koy A.Ş" kitabıyla okurlarını derinden etkiledi. Alatlı'nın külliyatında çok özel bir yere sahip olan bu romandan sizler için, akıllardan silinmeyecek alıntıları bir araya getirdik.

1/23

🔹

Günümüz Türkiye'sinde her başarılı kadının arkasında yetiştirilmesi gereken bir çocuk vardır. İstisnalar kaideyi bozmaz.

ALEV ALATLI

Alev Alatlı kimdir?

2/23

🔹

Estetik ameliyatlarla gençleşmeye çalışmak, Batı'ya giden bir gemide Doğu'ya koşmaya benzer.

ALEV ALATLI

3/23

🔹

Yükseklere ulaşmak isteyen, kendisine sunulan omzu reddedemez.

ALEV ALATLI

4/23

🔹

Sistemde eksik olan şey dürüstlük, dürüstlük eksik.

ALEV ALATLI

5/23

🔹

Ahlaksız oldukça insanlar daha iyi yerlere geldi. Yükselen değerler. En ahlaksızlar en yükselenler.

ALEV ALATLI

Bir düşünce işçisi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İmam Maturidi’nin hikmetli sözleri

İmam Maturidi'nin hikmetli sözleri

Mukabele’deki sır…

Mukabele’deki sır…

Alev Alatlı’nın kaleminden Kadere Karşı Koy A.Ş

Alev Alatlı'nın kaleminden Kadere Karşı Koy A.Ş

İspanya’dan Kutsal Topraklara At Sırtında Hac Yolculuğu

İspanya'dan Kutsal Topraklara At Sırtında Hac Yolculuğu

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri büyük ölçüde azalttığını saptadı

Bilim insanları çayın demlenme sırasında sudaki ağır metalleri "büyük ölçüde" azalttığını saptadı

28 Şubat’ın psikolojik etkileri

28 Şubat'ın psikolojik etkileri

İnsan Haklarına Vurulan Postmodern Darbe: 28 Şubat

İnsan Haklarına Vurulan Postmodern Darbe: 28 Şubat

PODCAST I Fergana Vadisi’nin önemi

PODCAST I Fergana Vadisi'nin önemi

Daima Filistin

Daima Filistin

PODCAST I Kudüs’ün üç sultanı

PODCAST I Kudüs'ün üç sultanı