Akciğeri temizleyen ve yenileyen 10 besin

Doğal şifa kaynaklarının başında gelen ve doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak, oldukça güçlü bir antioksidandır. Antioksidan özelliğinin yanı sıra içinde bulunan alisin kimyasalı ile akciğerlerin temizlenmesini sağlar. Alisin kimyasalı akciğerlerdeki mukusu temizler ve soğuk algınlığı gibi problemlere iyi gelir.

Güçlü bir antibiyotik olan sarımsak enfeksiyonlara karşı savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Bronşite ve diğer nefes borusu rahatsızlıklarına iyi gelir.