Akciğeri temizleyen ve yenileyen 10 besin
Corona virüsün özellikle akciğerleri hedef alması ve başta solunum sıkıntısı olmak üzere akciğerde pek çok olumsuz etki oluşturması, bu konuda daha dikkatli olmamızı zorunlu kılıyor. Akciğerler, alınan oksijeni diğer organlara iletmekle görevlidir ve kendini temizleyebilen, yenileyebilen bir iç organımızdır. Doğal besinlerle akciğerlerin daha sağlıklı hale gelmesi, solunum yollarının temizlenmesi ve bu yolla çeşitli enfeksiyonların oluşması engellenebilir. Peki, akciğeri temizleyen ve yenileyen besinler nelerdir?
Giriş Tarihi: 16.04.2020
17:11
Doğal şifa kaynaklarının başında gelen ve doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak, oldukça güçlü bir antioksidandır. Antioksidan özelliğinin yanı sıra içinde bulunan alisin kimyasalı ile akciğerlerin temizlenmesini sağlar. Alisin kimyasalı akciğerlerdeki mukusu temizler ve soğuk algınlığı gibi problemlere iyi gelir.
Güçlü bir antibiyotik olan sarımsak enfeksiyonlara karşı savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Bronşite ve diğer nefes borusu rahatsızlıklarına iyi gelir.
SARIMSAĞIN DİĞER FAYDALARI NELERDİR?
Kalp dostu olan sarımsak, kan dolaşımını hızlandırarak kalp krizi ve felç geçirmeye neden olabilecek damar tıkanıklıklarının önüne geçer. Kansere yakalanma riskini azaltır. Pankreas ve kolon kanserini önleyici özelliği vardır. Kanserli hücrelerin gelişimini yavaşlatır. Alzheimer hastalığına iyi gelir.
Kan şekeri seviyesini düşürür. Atardamar kireçlenmesinin önüne geçer. Kandaki kolesterol düzeyini düşürür. Yüksek tansiyonu düşürür. Akciğer, karaciğer, safra kesesi ve kalp gibi önemli organları güçlendirir. Vücutta oluşan yara ve çıbanları yok eder.
Akciğerlerin temizlenmesi için ihtiyaç duyulan önemli besinlerden biri de zencefildir. Zencefil, akciğer için tehlike oluşturabilecek toksin ve parçacıkları temizlemeye yardımcıdır.
Düzenli olarak tüketildiği takdirde özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Zencefil soğuk algınlığı, grip ve bronşit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır. Zencefil solunum yollarını açar. Zencefil öksürüğü keser.
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları nelerdir?
ZENCEFİLİN DİĞER FAYDALARI NELERDİR?
Zencefil mide ve bağırsaklardaki gazı söktürür. Zencefil kusmaya ve mide bulantısına karşı son derece etkilidir. Zencefil ishali ve bağırsak bozukluklarını giderir. Zencefil bağışıklık sisteminin güçlendirir.
Zencefil regl ağrılarını azaltır. Zencefil metabolizmayı hızlandırır ve iştah açar. Zencefil sindirimi hızlandırır, kas ağrılarını hafifletir. Zencefil cinsel gücü artırdığı bilinir. Zencefil otobüs, gemi ya da diğer ulaşım araçlarında yaşanan mide bulantılarına karşı da çok iyi geldiği bilinir.
Doğal antibiyotiklerden biri olan okaliptüs, içinde uçucu yağlar barındırmaktadır. Bu yağlar akciğer hastalıklarına karşı oldukça etkilidir. Okaliptus yağında bulunan uçucu yağlar, akciğer enfeksiyonlarına karşı savaşır, tıkanıklığı açar, kan akışını arttırır ve şişliği azaltır.
Okaliptus aynı zamanda nezle, öksürük, bronşit, burun ve boğaz rahatsızlıklarında etkili ve iyileştiricidir. Balgam söktürür, göğsü yumuşatır.