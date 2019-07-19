ABD gerçekten Ay’a ayak bastı mı?

Bundan tam yarım asır önce bugün, ABD Ay'a gittiğini tüm dünyaya duyurdu. Astronot Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay'ın yüzeyine iniş yapan ilk insanlar oldu. Peki, ABD gerçekten Ay'a ayak bastı mı? Soğuk Savaş yıllarında Sovyetler Birliği'ne karşı girdiği uzay yarışının galibi mi? Konuyla ilgili teoriler ne söylüyor? Ay'a gidilip gidilmediğine dair en popüler tez ve antitezler neler? Bu soruların cevabını sizler için derledik.