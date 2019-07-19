ABD gerçekten Ay’a ayak bastı mı?
Bundan tam yarım asır önce bugün, ABD Ay'a gittiğini tüm dünyaya duyurdu. Astronot Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay'ın yüzeyine iniş yapan ilk insanlar oldu. Peki, ABD gerçekten Ay'a ayak bastı mı? Soğuk Savaş yıllarında Sovyetler Birliği'ne karşı girdiği uzay yarışının galibi mi? Konuyla ilgili teoriler ne söylüyor? Ay'a gidilip gidilmediğine dair en popüler tez ve antitezler neler? Bu soruların cevabını sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 19.07.2019
14:58
Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
15:17
UZAY YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLADI?
ABD önderliğindeki Batı Bloğu ve Sovyetler Birliği önderliğinde Doğu Bloğu ülkeleri arasında 1947 ila 1991 yılları arasında yaşanan siyasi ve askeri gerginlik, Soğuk Savaş olarak adlandırılıyor.
Rekabetin her alanda kızıştığı Soğuk Savaş aynı zamanda, iki süper gücün de gezegeni aşıp uzay yarışlarına girdiği bir dönem. ABD'nin Ay'a gitme fikri de o dönem Sovyetler Birliği ile girdiği bu rekabetten kaynaklanıyor.
SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN UZAY KONUSUNDAKİ YÜKSELİŞİ
Dünya tarihinde uzaya ilk başarılı uydu fırlatışını Sovyetler Birliği gerçekleştirdi. Ardından yine Sovyetler Birliği, Yuri Gagarin'i uzaya göndererek uzaya insan gönderen ilk devlet oldu.
Aynı zamanda Ay'a araç gönderen ilk devlet de yine Sovyetler Birliği idi.
UZAY YARIŞLARINDA GERİDE KALAN ABD VE APOLLO 11
Sovyetler Birliği'nde bu atılımların gerçekleştirilmesi, ABD'nin uzay yarışında çok gerilerde kaldığı fikrini doğurdu ve ABD halkı da bu yenilgiyi kabullenmeye başladı.
Bu sebeple ABD, uzay yarışındaki yenilginin etkilerini ortadan kaldırmak için Ay'a insan gönderme projesi olan Apollo 11'i duyurdu.
VİETNAM SAVAŞI’NIN ETKİLERİ SİLİNMEK İSTENİYORDU
Bir başka iddiaya göre ise ABD, Vietnam Savaşı'nda oluşturduğu infiali ortadan kaldırmayı, bu savaşı dünya gündeminden düşürmeyi ve başarılara odaklanılmasını istiyordu.
Aynı zamanda bu yöntem, Soğuk Savaş için de bir propaganda aracı olarak da kullanılabilirdi.
AY’A AYAK BASAN İLK İNSAN: NEIL ARMSTRONG
Yapılan hazırlıkların ardından Apollo 11 uzay aracı, Ay'a ulaşmak üzere Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı ve 20 Temmuz 1969 tarihinde, astronot Neil Armstrong ve Buzz Aldrin Ay'ın yüzeyine iniş yapan ilk insanlar oldu.