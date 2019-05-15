500 yıllık gelenek Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesinin tarihi
500 yıllık gelenek Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesinin tarihi
Osmanlı döneminde Ramazan aylarında iftarlarını geç açma pahasına bile olsa, özel pide yaptırmak isteyenlerin fırın önünde beklediklerini biliyor muydunuz? Ya da pide yaptırmaya giderken taze yumurta, çörek otu ve susamı da beraberinde götürdüklerini? 500 yıllık gelenek Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesinin tarihi nedir? Ramazan pidesi yaparken nelere dikkat edilmeli? Ramazan pidesinin geç bayatlaması için neler yapılması gerekir? Sizler için Osmanlı mirası Ramazan pidesinin tarihi serüvenini derledik.
Giriş Tarihi: 15.05.2019
08:40
Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
05:45