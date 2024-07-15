15 Temmuz ihanetine dünyadan tepkiler
Ülkemiz tarihinde kara bir leke olan "15 Temmuz Kalkışması", diğer devletlerin de tepkisini çekti. OLayın başladığı ilk anlardan itibaren devletler ve kurumlar açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz gecesi dünyadan gelen tepkileri bir dosya olarak hazırladık. İşte, 15 Temmuz hain kalkışmasına karşı devletler ve kurumlardan gelen tepkiler.
Giriş Tarihi: 15.07.2024
17:18
Avrupa Birliği (AB) liderleri ortak açıklamayla, Türkiye'de anayasal düzene hızlı bir şekilde dönülmesi çağrısı yaptı.
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean[1]Claude Juncker ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin, AB ülkeleri adına yaptığı ortak açıklamada, "Türkiye, AB için önemli bir ortak. AB, demokratik yollarla seçilmiş hükümeti, ülkenin kurumlarını ve hukuk kaidesini tam olarak destekliyor. Türkiye'de anayasal düzene hızlı bir şekilde dönülmesi çağrısı yapıyoruz. Gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev:
"Silahlı kalkışmayı sert şekilde kınıyorum, bunu Türk milletinin ulusal çıkarlarına, ülkenin demokratik yapısına ve hukukun egemenliğine darbe olarak değerlendiriyorum."
İran Cumhurbaşkanı Ruhani:
"Biz, hala darbeyle iktidarı değiştirebileceğini sanan ve tank, top ve uçakla halkın seçtiği bir hükümetin devrileceğini düşünen kimselerin olduğu ülkelerin çevresinde bulunuyoruz. Onlar darbeler döneminin geçtiğini hala anlamamışlar. Bugün İran, Türkiye, Suriye, Irak, Lübnan, Bahreyn ve Yemen'de sorunların çözümü için tek yol sandıktır."
Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili:
"Öncelikle Türkiye'de demokratik yollarla seçilen hükümete destek verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Şahsi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğimi ifade etmek istiyorum."
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry:
ABD Başkanı ve Dışişleri Bakanı, Türkiye'deki bütün tarafların demokratik yollarla seçilmiş hükümeti desteklemesi, sükunet göstermesi ve her türlü şiddet veya kan dökülmesinden uzak durması konusunda mutabık kaldı. Bakan Kerry bakanlığın, Türkiye'deki Amerikan vatandaşlarının güvenliğine odaklanmayı sürdüreceğini vurguladı.