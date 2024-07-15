15 Temmuz ihanetine dünyadan tepkiler

Ülkemiz tarihinde kara bir leke olan "15 Temmuz Kalkışması", diğer devletlerin de tepkisini çekti. OLayın başladığı ilk anlardan itibaren devletler ve kurumlar açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz gecesi dünyadan gelen tepkileri bir dosya olarak hazırladık. İşte, 15 Temmuz hain kalkışmasına karşı devletler ve kurumlardan gelen tepkiler.