Valide Sultan türbeleri

Ayşe Hafsa Valide Sultan kimdir?

Ayşe Hafsa Sultan, I. Selim'in 1494'te Trabzon'da evlendiği İkinci eşi, cihan hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi olan valide sultandır.

Hafsa Sultan, 14 yaşında babası ve Osmanlı padişahı Sultan Bayezid Han'ın ortak görüşü neticesinde Şehzade Selim ile evlendirildi. Kerç şehrinden yola çıkan kadırga ile Trabzon'a gelin olarak indi. Orhan, Musa ve Korkut isminde üç oğlu olan Hafsa Sultan'ın çocukları salgın hastalıklarda hayatını kaybetti. Sultan Selim'in şehzadelik döneminde Trabzon'da, oğlu Şehzade Süleyman'ın sancak beyliklerinde de Kefe ve Manisa'da bulundu. Yavuz Sultan Selim'in 1520 yılındaki ani ölümüyle oğlu Kanuni Sultan Süleyman tahta geçti.

Oğlunun tahta geçişiyle Hafsa Sultan da İstanbul'a geldi. Annesini çok seven, sayan ve hürmet eden Süleyman Han tarafından tarihte ilk defa kendisine Valide Sultan makamı uygun görüldü.