Valide Sultan türbeleri
"Valide Sultan" Osmanlı döneminde padişahların anneleri için kullanılan bir tabirdir. Tarihe yön veren Osmanlı padişahlarını dünyaya getiren ve pek çok hayırda bulunan valide sultanların türbeleri günümüzde hala ziyaret edilen mekanlar arasındadır. Bazı valide sultanlar, kendilerinin veya oğullarının inşa ettiği müstakil türbelerde yatmaktadır. Peki, Osmanlı'nın bu mübarek ve güçlü kadınlarının türbeleri nerelerdedir?
Giriş Tarihi: 08.09.2020
08:53
Güncelleme Tarihi: 08.09.2020
10:47
AYŞE HAFSA VALİDE SULTAN TÜRBESİ
Ayşe Hafsa Valide Sultan kimdir?
Ayşe Hafsa Sultan,
I. Selim'in 1494'te Trabzon'da evlendiği İkinci eşi, cihan hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi olan valide sultandır.
Hafsa Sultan, 14 yaşında babası ve Osmanlı padişahı Sultan Bayezid Han'ın ortak görüşü neticesinde Şehzade Selim ile evlendirildi. Kerç şehrinden yola çıkan kadırga ile Trabzon'a gelin olarak indi. Orhan, Musa ve Korkut isminde üç oğlu olan
Hafsa Sultan'ın çocukları salgın hastalıklarda hayatını kaybetti. Sultan Selim'in şehzadelik döneminde Trabzon'da, oğlu Şehzade Süleyman'ın sancak beyliklerinde de Kefe ve Manisa'da bulundu. Yavuz Sultan Selim'in 1520 yılındaki ani ölümüyle oğlu Kanuni Sultan Süleyman tahta geçti.
Oğlunun tahta geçişiyle Hafsa Sultan da İstanbul'a geldi. Annesini çok seven, sayan ve hürmet eden Süleyman Han tarafından
tarihte ilk defa kendisine Valide Sultan makamı uygun görüldü.
Osmanlı'nın güçlü kadınları
Nereye defnedildi?
Kanuni'nin tahta geçmesinin ardından Vâlide sultan olarak on üç yıl beş ay yirmi yedi gün yaşayan Hafsa Sultan, 4 Ramazan 19 Mart 1534 tarihinde vefat etti ve
Sultan Selim Camii'nin bahçesindeki türbesine gömüldü.
Buraya defnedildikten sonra annesine büyük saygı ve hürmet duyan Kanuni, bir türbe inşa ettirdi. Fakat bu türbe büyük İstanbul depreminde yıkıldı. Tamirine başlanan türbe yine de tamamlanamadı, bugün Ayşe Hafsa Sultan,
Yavuz Sultan Selim Türbesi'nin yanında yer alan türbede yatmaktadır.
Türbenin kitabesinde ne yazmaktadır?
Cennetmekân firdevs âşiyân Fâtih-i Mısır,
es-Sultân ibn-i es-Sultân Yavûz Selîm Hân Hazretlerinin Hâtûn Efendilerinden Kânûnî Sultân Süleymân Hân'ın vâlideleri Hafsa Sultân'ın rûhiyçün el-Fâtiha irtihâlleri 1534.
Ayşe Hafsa Sultan Türbesi'ne nasıl gidilir?
Hürrem Sultan kimdir?
Hürrem Sultan,Osmanlı İmparatorluğu'nun onuncu padişahı ve 89. İslam Halifesi
Kanuni Sultan Süleyman'ın nikâhlı eşi, II. Selim ile Şehzade Mehmed, Mihrimah Sultan, Şehzade Abdullah, Şehzade Bayezid ve Şehzade Cihangir'in annesi, Haseki Sultan'dır.
Osmanlı tarihinin en güçlü ve en etkili kadın sultanlarından birisi olarak kabul edilen Hürrem Sultan, Şehzade Mehmed'i dünyaya getirdikten sonra
"Haseki" unvanını aldı.
Genellikle renkli hayatı ve tarihte efsaneleşen yönleriyle tanınan Hürrem Sultan,
hayırsever valide sultanlar arasındaydı. İstanbul'da halen Haseki adıyla anılan semtteki cami, medrese, mektep, imaret ve dârüşşifâdan oluşan külliye Hürrem Sultan'ın yaptırdığı en büyük hayır eseri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Ayasofya civarındaki çifte hamamı da inşa ettiren Sultan, Kudüs, Mekke ve Medine'ye de uzanarak hayır eserleri yaptırmıştır.
Nereye defnedildi?
Hürrem Sultan 15 Nisan 1558 İstanbul'da öldü ve
Süleymaniye Camii hazîresine defnedildi. Mezarının üzerine daha sonra Kanûnî tarafından Mimar Sinan'a büyük bir türbe yaptırıldı.Türbede 16.yüzyıla ait çiniler yer almaktadır.
Türbede Hürrem Sultan dışında Sultan II.Selim'in oğlu ve Kanûni Sultan Süleyman Han'ın torunu Şehzâde Mehmed, Kanûni Sultan Süleyman'ın kızkardeşi Hatice Sultan'ın kızı Hanım Sultan'ın da kabirleri bulunmaktadır.
Nasıl gidilir?
Gülbahar Hatun kimdir?
Gülbahar Hatun, bir çağ kapatıp yeni bir çağ açan
Fatih Sultan Mehmed'in eşi, II. Bayezid'in annesiydi.
Güçlü hanım sultanlardan biri olan Gülbahar Hatun'un nüfuzu II. Bayezid'in tahta çıkmasından sonra giderek arttı. Oğluna yazdığı mektuplarda
devlet işlerine müdahale ettiği, bazı devlet adamları hakkında değerlendirmelerde bulunduğu da görülmektedir. II. Bayezid'in de annesinin sözlerine değer verdiği anlaşılmaktadır.
Ecdadın cömert hanım Sultanları