Türkiye’nin yarım kalan hikayesi: Devrim otomobili

1961 ve 129… Rakamlar ve resimler kuşkusuz bir şeye işaret. Onlar belki bilginin, belki tecrübenin ilk adımı. Yine de tek başına anlatamazlar öyküyü. Derdi, tasayı yani ne demek istediklerini ancak ve ancak kelimelerle buluştuğunda verebilirler. Güzel ve bir o kadar da dertli bir öykü bu…

Derdi memleket, derdi Türkiye olanların öyküsü. İnancın, sabrın, azmin öyküsü… Azıcık bir destekle bile nelerin başarılabileceğinin kanıtlandığı bir öykü!