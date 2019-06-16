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Türkiye’nin yarım kalan hikayesi: Devrim otomobili

Türkiye'nin ilk yerli otomobil projesinin nasıl ortaya çıktığını biliyor musunuz? Peki ya, "Devrim" adı verilen bu otomobilin nasıl "yarı yolda" bırakıldığını? Sürüş testi sırasında neden "benzin konulmadığını" ya da halen çalışan bu yüzde yüz yerli otomobilin üretiminin hangi güçler tarafından engellendiğini? Bundan 59 yıl önce başlayan "Devrim" serüvenini sizlerle buluşturuyoruz.

Giriş Tarihi: 16.06.2019 13:57 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 08:26
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DEVRİM’İN ACIKLI HİKAYESİ
DEVRİM’İN ACIKLI HİKAYESİ

Devrim'in yolculuğu bundan tam 59 yıl önce bugün başladı. 16 Haziran 1961 günü, ilk yerli otomobil için çalışmalara başlandı.

Ancak, Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünde (29 Ekim 1961) gerçekleştirilen sürüş testinde "Devrim Arabası" önce tekledi, sonra da yolda kaldı.

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İLK YERLİ OTOMOBİL PROJESİ RAFA KALDIRILDI
İLK YERLİ OTOMOBİL PROJESİ RAFA KALDIRILDI

Devrim'in hikâyesi bu şekilde sona ererken, Türkiye'nin ilk yerli otomobil projesi rafa kaldırıldı ve üretimde yer alan mühendislere yönelik bir kampanya başlatıldı.

Ne yazık ki Türkiye'nin gelişmesini, kendi ayakları üzerinde durmasını istemeyenler bugün olduğu gibi dünde de vardı.

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DERDİ ‘TÜRKİYE’ OLANLARIN ÖYKÜSÜ…
DERDİ ‘TÜRKİYE’ OLANLARIN ÖYKÜSÜ…

1961 ve 129… Rakamlar ve resimler kuşkusuz bir şeye işaret. Onlar belki bilginin, belki tecrübenin ilk adımı. Yine de tek başına anlatamazlar öyküyü. Derdi, tasayı yani ne demek istediklerini ancak ve ancak kelimelerle buluştuğunda verebilirler. Güzel ve bir o kadar da dertli bir öykü bu…

Derdi memleket, derdi Türkiye olanların öyküsü. İnancın, sabrın, azmin öyküsü… Azıcık bir destekle bile nelerin başarılabileceğinin kanıtlandığı bir öykü!

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ORDUNUN BİNEK İHTİYACINI KARŞILAYACAK BİR OTOMOBİL
ORDUNUN BİNEK İHTİYACINI KARŞILAYACAK BİR OTOMOBİL

16 Haziran 1961 günü Devlet Demiryolları Fabrikaları ve Cer Dairelerinin yönetici ve mühendislerinden 20 kadarı Ankara' da bir toplantıya çağrıldı.

Toplantıya başkanlık eden Genel Müdür Yardımcısı Emin Bozoğlu, Ulaştırma Bakanlığından alınan bir yazıyı okudu. Yazıda "Ordunun cadde binek ihtiyacını karşılayacak bir otomobil tipinin geliştirilmesi" görevinin TCDD İşletmesine verildiği belirtiliyordu.

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4,5 AYDA TAMAMLANMASI BEKLENİYORDU
4,5 AYDA TAMAMLANMASI BEKLENİYORDU

Verilen müddet 29 Ekim 1961, yani tanınan süre 4,5 aydı. Bu süre içinde bu çapta bir geliştirme çalışması yapılabilir miydi? Bırakınız geliştirmeyi, hiçten yola çıkarak, çalışabilecek bir otomobil yapılabilir, böyle bir mucize gerçekleştirilebilir miydi?

Toplantıda söz alanların çoğu böyle bir projede seve seve çalışmaya hazır olduklarını, fakat böylesine kısa bir sürede sonuç alınabileceğini sanmadıklarını dile getirmeye çalışmış, bir kısmı da hayır demişlerdi.

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