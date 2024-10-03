Tarihteki yıkıcı sel felaketleri
Tarih boyunca insanlık doğal afetlerden etkilendi. Doğal afetler şehirlerin tarihini etkilediği gibi tarihi kırılmaları da tetikledi. Dünyanın farklı ülkelerinde tarih boyunca yaşanan çok sayıda selde milyonlarca kişi ölürken milyonlarca insanın hayatı değişti. Tarihteki en büyük sel felaketlerini ve sonuçlarını araştırdık.
Giriş Tarihi: 03.10.2024
13:15
▪ İnsanlığın karşı karşıya kaldığı
en büyük felaketlerden biri tarih boyunca sel felaketleri oldu. Öyle ki bu doğal afetlerde milyonlarca insan hayatını kaybetti.
▪ Ayrıca pek çok şehir bu
felaketlerin ardından şekillendi. Sizler için tarihin en büyük sel felaketlerine dair bilinmeyenleri ve gizli kalanları araştırdık.
▪ Topraklarının
yüzde 50'si deniz seviyesinden yaklaşık 1 metre yükseklikte olan ve yükselen su seviyelerinden en fazla etkilenebilecek ülkeler arasında gösterilen Hollanda, tarihi olarak sel felaketinin en büyük mağdurlarından biri olarak biliniyor.
▪ Haziran 1212'de başlayan ve 6 aydan fazla süren
Kuzey Denizi Seli'nde yaklaşık 60 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
▪ Yüz binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı sellerde ev ve iş yerleriyle altyapı büyük hasar görürken,
Hollanda'nın Kuzey Denizi Seli'nin etkilerini atlatması 2 yılı aştı.
▪ 1287yılında da
Hollanda ve Almanya'nın kuzeyini vuran St. Lucia Seli'nde ölü sayısının 50 bin ila 80 bin olduğu düşünülüyor.
▪ St.
Lucia Seli çok sayıda köy ve kasaba dahil yerleşim yeri sular altında kalırken bugünkü haliyle Amsterdam'ın şekillendiği ifade ediliyor.
▪ Tarihte en yıkıcı sel felaketlerine uğrayan
ülkelerden Hollanda, 5 Kasım 1530'da da afete teslim oldu. O gün, ülke tarihinde "Kötü Cumartesi" olarak anılıyor.
▪ Avrupa tarihinin en ölümcül seli olarak gösterilen
St. Felix Seli yaklaşık 120 bin can aldı, felaket 100 milyonlarca avroluk hasara yol açtı. Afette çok sayıda kasaba ve köy de yok oldu.
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Muson yağışlarının etkisiyle Kamboçya ve Laos'a yakın nehirlerin birleştiği noktada 1971'de gerçekleşen Kızıl Nehir Seli, Vietnam'ı vurdu.
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Vietnam Savaşı'nın gölgesinde kalması nedeniyle gerekli uluslararası ilgiyi çekemediği kaydedilen selde, çoğunluğu Hanoi şehrinde olmak üzere 100 binden fazla kişi öldü.
▪ Savaşın vurduğu
Vietnam'ın sel felaketinin yaralarını sarması ise birkaç yılı buldu.
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Çin, tarihi olarak sel felaketlerinden en fazla etkilenen ülkelerin başını çekerken, afetlerde milyonlarca kişiyi kaybetti.
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1900'lerin başından bu yana milyonlarca hektarlık tarım alanının sular altında kaldığı Çin'de milyonlarca ev ve iş yeri de kullanılmaz hale geldi.