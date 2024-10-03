Tarihteki yıkıcı sel felaketleri

▪ İnsanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük felaketlerden biri tarih boyunca sel felaketleri oldu. Öyle ki bu doğal afetlerde milyonlarca insan hayatını kaybetti.

▪ Ayrıca pek çok şehir bu felaketlerin ardından şekillendi. Sizler için tarihin en büyük sel felaketlerine dair bilinmeyenleri ve gizli kalanları araştırdık.