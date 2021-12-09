Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Galeri
  • Tarih
  • Tarihteki ilkler hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Soruları bil, kendini test et!

Tarihteki ilkler hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Soruları bil, kendini test et!

Tarih geçmişi inceleyerek, toplumların başından geçen olayları zaman ve mekan göstererek anlatan bilim dalıdır. Tarih öğrenmeden yapılan geçmişe dair okumalar eksiktir. Geçmişte yapılan hataların gelecekte de tekrarlanmaması için bir uyarı kılavuzudur. Tarihimizi öğrenmenin ilk adımı olarak sizlere ilklerle ilgili sorular hazırladık. Tarihteki ilklere ne kadar hakimsiniz? Soruları bilin, kendinizi test edin!

Giriş Tarihi: 09.12.2021 16:46 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 17:13
  • 1
  • 24
Tarihte kurulan ilk Türk Devleti hangisidir?
Tarihte kurulan ilk Türk Devleti hangisidir?

Tarihte kurulan ilk Türk Devleti hangisidir?

•A)Göktürk Kağanlığı
•B)Timur Devleti
•C)Asya Hun İmparatorluğu
•D)Büyük Selçuklu İmparatorluğu

  • 2
  • 24
Onluk Sistem ilk olarak hangi devlet tarafından kullanılmıştır?
Onluk Sistem ilk olarak hangi devlet tarafından kullanılmıştır?

Onluk Sistem ilk olarak hangi devlet tarafından kullanılmıştır?


•A)Vikingler
•B)Türkeş Devleti
•C)Osmanlı İmparatorluğu
•D)Hun Türkleri

  • 3
  • 24
Türklerin kullandığı ilk alfabe hangisidir?
Türklerin kullandığı ilk alfabe hangisidir?

✍ Türklerin kullandığı ilk alfabe hangisidir?


•A)38 Harfli Göktürk Alfabesi
•B)Kiril Alfabesi
•C)Osmanlı İmparatorluğu
•D)Hun Türkleri

  • 4
  • 24
Göçebeliği bırakarak yerleşik hayata geçen; matbaa ve kâğıt kullanan ilk Türk Devleti hangisidir?
Göçebeliği bırakarak yerleşik hayata geçen; matbaa ve kâğıt kullanan ilk Türk Devleti hangisidir?

Göçebeliği bırakarak yerleşik hayata geçen; matbaa ve kâğıt kullanan ilk Türk Devleti hangisidir?

•A)Gazneliler
•B)Uygurlar
•C)Babürlüler
•D)Altın Orda Devleti

  • 5
  • 24
İlk tekerleği kullanan Türk topluluğu hangisidir?
İlk tekerleği kullanan Türk topluluğu hangisidir?

İlk tekerleği kullanan Türk topluluğu hangisidir?

•A)İskitler
•B)İlhanlılar
•C)Fâtımîler
•D)Memlûk Devleti

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN