Tarihteki ilkler hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Soruları bil, kendini test et!

Tarih geçmişi inceleyerek, toplumların başından geçen olayları zaman ve mekan göstererek anlatan bilim dalıdır. Tarih öğrenmeden yapılan geçmişe dair okumalar eksiktir. Geçmişte yapılan hataların gelecekte de tekrarlanmaması için bir uyarı kılavuzudur. Tarihimizi öğrenmenin ilk adımı olarak sizlere ilklerle ilgili sorular hazırladık. Tarihteki ilklere ne kadar hakimsiniz? Soruları bilin, kendinizi test edin!