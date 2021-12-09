Tarihteki ilkler hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Soruları bil, kendini test et!
Tarihteki ilkler hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Soruları bil, kendini test et!
Tarih geçmişi inceleyerek, toplumların başından geçen olayları zaman ve mekan göstererek anlatan bilim dalıdır. Tarih öğrenmeden yapılan geçmişe dair okumalar eksiktir. Geçmişte yapılan hataların gelecekte de tekrarlanmaması için bir uyarı kılavuzudur. Tarihimizi öğrenmenin ilk adımı olarak sizlere ilklerle ilgili sorular hazırladık. Tarihteki ilklere ne kadar hakimsiniz? Soruları bilin, kendinizi test edin!
Giriş Tarihi: 09.12.2021
16:46
Güncelleme Tarihi: 09.12.2021
17:13
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1
24
Tarihte kurulan ilk Türk Devleti hangisidir?
2
24
Onluk Sistem ilk olarak hangi devlet tarafından kullanılmıştır?
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24
Türklerin kullandığı ilk alfabe hangisidir?
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Göçebeliği bırakarak yerleşik hayata geçen; matbaa ve kâğıt kullanan ilk Türk Devleti hangisidir?