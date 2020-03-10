Tarihteki ilk telefon görüşmesi nasıl yapıldı?

📌Günümüzde akıllı telefonlar hayatımızın merkezi konumunda…Telefonla yaptığınız ilk görüşmeyi hatırlıyor musunuz? Muhtemelen 'alo' ile başlayan kelimenin ardından hangi cümleyi kurmuşsunuzdur? Peki ya yıllar öncesine gidecek olursak telefonun mucidi sevgili Graham Bell'in ilk cümleleri ne olabilir? 📌Telefonun mucidi olan Alexander Graham Bell'in ilk olarak yola çıkışı telefonu bulmak değilmiş. Graham Bell'in annesi doğuştan işitme engelliymiş ve dedesi ile babası yıllarını işitme engellilere adamış. 📌Bu sebeplerle işitme engelli kişilerin duyabilmeleri üzerine yoğunlaşan Graham Bell, işitme engellilerin sessizliğini ortadan kaldırmaya çalışırken amacına ulaşamamış fakat bambaşka bir icadın kapısını aralamış Bell, şahsi idealini gerçekleştiremese de insanlığa çok büyük bir hizmette bulunarak adeta uzakları yakın eden telefonu icat etmiş. 📌İsteğini başaramayan Graham, her gün yeni bir özelliğe kavuşan telefonla birbirinden kilometrelerce uzaktaki insanların iletişime geçmelerini sağlayarak özlemleri 'ses'te eritmiş. Ancak kendi icat ettiği telefonun bu günkü halini ve kullanış amaçlarını tahmin edememiştir muhakkak. 📌İngiltere'den dönen Bell, Boston Üniversitesi İnsan Sesi Fizyolojisi dalı profesörlüğüne getirilmiş. Bundan sonra Bell, kuramsal bilgilerini teknik destekle yaşama geçirmeye ve işitme engelliler için duymalarını sağlayacak aletler yapmaya girişmiş. 📌Thomas Watson adlı bir elektrik mühendisi ile birlikte çalışmaya başlayan Bell, çalışmalarını yürütmek için maddi destek gerektiğinde kendisine Avukat Gardnier Greene Hubbart yardım elini uzatmış. Bell ve Watson 1875 yılında sesin tel üzerinden bir başka yere gittiğini ortaya çıkarmış. Ancak ilk etapta ses anlaşılmaz bir durumdaymış. 📌Telefonun 174.465 nolu patentini alan Bell, aksilik bu ya atölyede denemelerini sürdürürken telefonu çalıştırmak için kullandığı bataryadan pantolonuna asit dökülmüş. Acilen asitanı Watson'u yardıma çağırmış. 📌'Mr. Watson. Come here. I want to see you' ('Bay Watson. Buraya gelin. Sizi görmek istiyorum.') diyerek yardımcısını yardıma çağıran Bell, farkında olmadan 10 Mart 1876 günü ilk telefon görüşmesini yapmış. 📌Watson, Bell'in sesini 'telefon'dan duyduktan sonra tarihteki ilk telefon görüşmesi kayıtlara girmiş. Bell, ardından bilimsel çalışmalarını yürütmek için maddi ve manevi destek gördüğü Hubbart ailesinden Mabel ile bir yıl sonra evlenmiş. 📌Bell öğrencisi olarak tanıdığı ve daha sonra evlendiği Mabel'e derin bir sevgi duyarak ömrünü geçirmiş. Dört yaşından beri işitme engelli olan Mabel, Bell'in en büyük destekçisi olmuş yaşam boyu. Bell ise artan ününe karşın hiçbir zaman ne eşini ne de işitme engellileri göz ardı etmemiş. Eşine yazdığı bir mektupta 'Eşin, hangi noktaya çıkarsa çıksın, ne denli zengin olursa olsun, emin ol işitme engellileri ve onların sorunlarını her zaman düşünecektir' diye yazmış.