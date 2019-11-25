Sütçü İmam kimdir? Sütçü İmam olayı nedir?
Memleket genelinde topyekûn bir kurtuluş iradesi ortaya koyulmadan önce, Maraş'ta Fransız işgaline karşı ilk kurşunu atarak tarihe geçti Sütçü İmam. Kurtuluş adına tutuşan meşalenin ilk kıvılcımı yakan Sütçü İmam, düşmana karşı direnişi başlattı. Bu olay sonrası Maraş, Antep ve Urfa işgale karşı tek vücut olacak ve düşmanı vatan topraklarından atacaktı. Peki, Sütçü İmam kimdir? Sütçü İmam Maraş'ta düşman işgaline karşı ilk kurşunu hangi olay üzerine attı?
Giriş Tarihi: 25.11.2019
09:42
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020
12:56
Milli Mücadelede düşmana karşı verdiği mücadeleyle tarihe adını yazdıran Sütçü İmam, 1872'de Maraş'ta dünyaya geldi.
Babası Kireçcioğullarından Ömer Efendi, annesi Tiyeklioğullarından Emine Hanım olan Sütçü İmam, Uzunoluk Camisi'nde gönüllü olarak imamlık yaptı.
‘SÜTÇÜ’ LAKABI NEREDEN GELİYOR?
Geçimini, caminin altındaki küçük dükkânında süt satarak temin ettiği için İmam olan asıl adı
"Sütçü İmam" olarak bilinmektedir.
Maraş'ın işgalinde, 31 Ekim 1919'da düşmana ilk kurşunu atan Sütçü İmam, düşmanın buradan kovulmasında büyük bir rol oynadı.
MARAŞ İŞGAL KUVVETLERİNİN ELİNE NASIL GEÇTİ?
Maraş'ın işgal girişimi, 22 Şubat 1919'da İngiliz işgal kuvvetlerinin Albay Max Andriyo komutasında şehre girişiyle başladı.
8 ay süren İngiliz işgalinin ardından Maraş, 29 Ekim 1919'da Fransızlar tarafından işgal edildi.
FRANSIZLARIN İŞGALİYLE TAŞKINLIKLAR BAŞLADI
Fransız askerlerinin Maraş'a gelişi, yerli Ermeniler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.
Fransızlar, yerli Ermenileri de yanlarına alarak, gösteriler ve taşkınlıklar yapmaya başladılar.
‘BURASI FRANSIZLARIN, AÇIN YÜZLERİNİZİ!’
Fransız kuvvetlerinin kente girişinden 2 gün sonra, 31 Ekim 1919'da tarihi Uzunoluk Hamamı'ndan çıkan Türk kadınlarına, Fransız devriyeleri ve Ermeniler
"Burası artık Türklerin değil, Fransız memleketinde bizim dediğimiz olacak. Açın yüzlerinizi" diyerek saldırdılar.
Kadınlardan biri olayın etkisiyle bayılınca diğer kadınlar da feryada başladılar. Hamamın yakınındaki Kel Hacı'nın kahvesinde bulunan Maraşlılar olay yerine gelerek Ermenileri uyardılar. Ancak askerler sarkıntılığa devam ettiler.