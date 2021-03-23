Sultan Reşad’ın Balkanlar gezisi ve Abdülhamid'in sürgündeki ziyareti

Gözlem altında bir yaşam sürmesi, Sultan II. Abdülhamid'den önceki iki padişahın; yani Sultan Abdülaziz ve V. Murad'ın tahttan indirilmiş olmasıydı.

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🔸 II. Abdülhamid bu nedenlerden dolayı endişe duymuş ve Mehmed Reşad'ın sarayda kendi yakınlarından başkasıyla görüşmesini yasaklamıştı.

🔸 Bu kapalı ve korkulu yaşam onu derinden etkiledi. Nitekim Sultan Reşad'ın tahta çıkışı da önceki padişahlara benzer bir sonuç ile oldu.

🔸 31 Mart Vakası'nın ardından İttihat ve Terakki'nin çoğunlukta olduğu meclis, Sultan II. Abdülhamid'i tahttan hâl' etti ve veliaht Mehmed Reşad Efendi'nin tahta çıkmasına karar verdi.

🔍 Abdülhamid tahttan neden ve kim tarafından indirildi?

🔸 Sultan Reşad, 27 Nisan 1909 tarihinde tahta çıktı ve şeriatı, Kanûn-ı Esâsî'yi, meşrutiyet usulünü, milletin haklarını ve vatanın menfaatlerini koruyacağına dair yemin etti.

🔸 Biat merasiminden sonra bütün emel ve arzusunun devlet ve milletin refah ve saadeti olduğunu bildirdi.

🔸 Beşinci Mehmed unvanıyla tahta çıktığı halde, halk tarafından Sultan Reşad olarak adlandırıldı.