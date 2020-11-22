Arama

Menu

Sultan II. Abdülhamid'in arşivinden Boğaziçi

Fotoğraf, keşfinden kısa bir süre sonra Osmanlı coğrafyasında yaygınlaşmaya başlamış; fotoğrafa olan merakıyla bilinen, bu alanda gelişmeleri destekleyen ve kendisi de fotoğraf çeken Sultan II. Abdülhamid, pek çok fotoğrafçıyı himayesi altına almıştı. "Saray fotoğrafçısı" unvanı verilen Abdullah Biraderler, Vasilaki Kargopulo ve Pascal Sebah gibi fotoğrafçılar, İstanbul'un fotoğraflarını çekmekle görevlendirilmişlerdi. Sultan Abdülhamid'in Yıldız Arşivlerinde bulunan bir asırlık Boğaziçi fotoğraflarını derledik.

Giriş Tarihi: 22.11.2020 17:40 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 18:08
  • 1
  • 70

1800'lü yılların ilk yarısında, dünya yepyeni bir icat ile tanıştı: Fotoğraf. Bu alanda teknolojinin hızla gelişmesi, fotoğraf makinelerini yaygınlaştırmaya; fotoğrafçıların sayısını arttırmaya başlamıştı.

*

Anadolu Hisarı

  • 2
  • 70

Osmanlı Devleti, 19'uncu yüzyılda modernleşme hareketlerine hız vermiş, batıdaki gelişmeleri yakından takip etmişti.

*

Anadolu Hisarı

  • 3
  • 70

Bu gelişmelerden biri de fotoğrafın keşfiydi. Avrupa'da fotoğrafın keşfinden kısa bir süre sonra Osmanlı coğrafyasında fotoğraf yaygınlaşmaya başladı.

*

Anadolu Hisarı ve Küçüksu

  • 4
  • 70

Osmanlı Sultanları da, fotoğraf alanındaki gelişmeleri sıkı sıkıya takip ediyorlardı.

*

Anadolu yakasından Boğaziçi görünümü

  • 5
  • 70

Çok yönlü yetiştirilen Sultan II. Abdülhamid'in ilgi alanlarından biri ise fotoğrafçılıktı.

*

Arnavutköy

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN