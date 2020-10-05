Spor tarihimizdeki ilkler

Geçmişten günümüze önem verilen konulardan biri olan spor, dönemin toplum yapısına göre şekillendi. Osmanlı'da, daha çok gençleri hayatla mücadele ve askeri seferlere alıştırma amacıyla faaliyet gösteren spor, zamanla geleneksel örgütlenmeden kulüpleşmeye geçiş yaptı. Günümüzde varlığını sürdüren birçok kulüp ise Osmanlı döneminde kuruldu. Ve hatta, dünyadaki ilk sporcu transferi de Sultan II. Bayezid döneminde gerçekleştirildi. 'İlk derbi', 'Lahanacılar' ve 'Bamyacılar' takımları arasında yapıldı. Gelin, spor tarihindeki ilklere biraz daha yakından bakalım.