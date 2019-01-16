Silahların tarihi hakkında az bilinen 10 ilginç gerçek

Geçmişten günümüze, medeniyetleri ayakta tutan en önemli iki unsur "askeri deha" ve "silah gücü" olmuştur. Her ne kadar bugün silah teknolojisi oldukça gelişmiş olsa da bu teknolojinin temelini, Müslümanların "barutu ilk defa silahlarda kullanmaları" oluşturur. Çağlarının sınırlarını aşan keşiflerle Müslüman alimler, daha 13'üncü yüzyılda el bombası, top, roket ve torpido gibi silahlardan bahsetmişler; silahlara dair ilk kitabı kaleme almışlardı. İstanbul'un fethinde kullanılan toplar ise bizzat Fatih tarafından tasarlanmıştı.