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Silahların tarihi hakkında az bilinen 10 ilginç gerçek

Geçmişten günümüze, medeniyetleri ayakta tutan en önemli iki unsur "askeri deha" ve "silah gücü" olmuştur. Her ne kadar bugün silah teknolojisi oldukça gelişmiş olsa da bu teknolojinin temelini, Müslümanların "barutu ilk defa silahlarda kullanmaları" oluşturur. Çağlarının sınırlarını aşan keşiflerle Müslüman alimler, daha 13'üncü yüzyılda el bombası, top, roket ve torpido gibi silahlardan bahsetmişler; silahlara dair ilk kitabı kaleme almışlardı. İstanbul'un fethinde kullanılan toplar ise bizzat Fatih tarafından tasarlanmıştı.

Giriş Tarihi: 16.01.2019 18:42 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 17:28
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BARUTU SİLAHLARDA İLK OLARAK MÜSLÜMANLAR KULLANDI
BARUTU SİLAHLARDA İLK OLARAK MÜSLÜMANLAR KULLANDI

Barut hakkında bilgi sahibi olan Çinliler, barut hammaddelerinden güherçileyi (potasyum nitrat) geliştirmekle beraber bu maddeyi yalnızca havai fişek yapımında kullandılar.

BBC'nin İslam Dünyasının Bizim İçin Yaptıkları adlı programının sunucusu Amani Zain şöyle der:

"…Araştırmalardan anladığımız kadarıyla, Müslüman kimyagerler güçlü bir barut formülü geliştirerek barutu büyük ihtimalle ateşli silahlarda ilk kez kullandılar."

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BARUT ÜRETİMİNE DAİR İLK KİTAP
BARUT ÜRETİMİNE DAİR İLK KİTAP

Çinlilerin barutu patlayıcı olarak kullanmasının sebebi, gereken karıştırma oranlarını doğru hesaplayamamaları ve potasyum nitratı saflaştıramamalarıydı.

Nihayet 1412 yılına gelindiğinde, Huo Lung Ching patlayıcı oranlarını açıklayan ilk Çince risaleyi kaleme aldı. Bu tarihten yaklaşık yüz yıl önce potasyum nitratın saflaştırılmasını ilk kez açıklayan Hasan Rammah'ın kitabı, patlayıcı barut üretimine ilişkin birçok tarif içeriyordu.

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HAÇLILARA KARŞI ZAFER KAZANAN İSLAM ORDUSU
HAÇLILARA KARŞI ZAFER KAZANAN İSLAM ORDUSU

Baybars komutasındaki İslam ordusuyla işgalci Haçlılar arasında 1249 yılında yapılan savaşta, barut kullanan İslam ordusu, Haçlılara karşı ezici bir üstünlük sağladı.

Mısır'daki Mansure Savaşı'nda, Müslümanların kullandığı yangın çıkarıcı cihazlar o kadar korkutucu ve yıkıcıydı ki Fransız Haçlı Ordusu bozguna uğratıldı ve Kral IX. Louis esir alındı.

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HASAN RAMMAH’IN GELİŞTİRDİĞİ TOPLAR
HASAN RAMMAH’IN GELİŞTİRDİĞİ TOPLAR

Suriyeli İslam âlimi Hasan Rammah'ın kitabı olmasaydı ise top geliştirilemezdi.

15'inci yüzyıla gelindiğinde, Osmanlılar tarafından kullanılan toplar oldukça ilginçti. Portsmouth'taki Fort Nelson Müzesi'nde yaklaşık 18 ton ağırlığında devasa bir bronz top bulunur.

Toplam uzunluğu 5 metreyi aşan, çapı 65,5 cm olan bu top, kolay taşınabilmesi için iki parça olarak döküldükten sonra vidalanarak birleştirilmişti. Yalnızca namlunun uzunluğu üç metreden fazla olup barut haznesinin çapı 24,8 cm idi.

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FATİH’İN TOPLARININ ÜZERİNDE NE YAZIYORDU?
FATİH’İN TOPLARININ ÜZERİNDE NE YAZIYORDU?

Bu ilgi çekici top, silahlara, özellikle de toplara büyük bir ilgi duyan Fatih Sultan Mehmet'in emriyle döktürülmüştü. Fatih, İstanbul kuşatması sırasında topçu ustalarına bir mil uzağa gülle atabilen, o zamana dek görülmemiş büyüklükte toplar dökmesini emretmişti.

Topun ağzında Arapça olarak şöyle yazar:

"Mehmed ya Allah (cc), Murad oğlu Sultan Mehmed Han.

Kemîne Ali tarafından Receb ayında yapılmıştır.

Hicri 868"

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