Şemsi Ahmed Paşa Külliyesi’nin tarihi ve talihi

Şemsi Paşa'nın vezaret rütbesi ile evvela II. Selim'e sonra da onun oğlu III. Murat'a musahip olduğu biliniyor. Malum olduğu üzere musahiplerde aranan en önemli özelliklerden biri ehl-i dil ve sahib-i kalem olmalarıdır. Paşa'nın Türkçe bir divanı vardır. Bunun dışında pek çok latifesi de aktarılegelmiştir. Hâsılı kelam, Şemsi Ahmed Paşa, yaşadığı dönemde hoş sohbet ve sözü dinlenen bir simaydı.

Kendisinin özellikle III. Murat zamanında saraya teklifsiz girip çıktığı, dönemin en kudretli adamlarından biri olarak kabul edilen Sokollu Mehmed Paşa'ya açıkça cephe aldığı kaynaklarda geçer. Hatta Sokollu karşısında görece pasif bir tutum takınan III. Murad'ı, sadrazamına karşı kışkırttığı ve bunun neticesinde Sokollu'nun hem bazı yakın adamlarını kaybettiği hem de yetkilerinin azaldığı bilinir. Şemsi Ahmed Paşa, Sultan III. Murad'a Üsküdar'daki camisinin hemen yakınında bir de kasır yaptırmıştı ki bu durum padişah ile aralarındaki yakınlığın bir tezahürü olarak kabul edilebilir. Paşa, 1580'de ölür ve külliyesinde kendisi için yaptırttığı camiye gömülür. Ölümü üzerine, "Bugün gözden tolundu Şemsi Paşa" (988) ve "Küsuf-ı Şemsü'l-ma'arif" (988) dizeleriyle tarihler düşülmüştür.