Saray Ramazanlarının vazgeçilmez adeti: Huzur Dersleri

Osmanlı'da, Ramazan ayında yapılan ''Huzur Dersleri''nin, padişahın huzurunda yapılan dersler anlamına geldiğini biliyor muydunuz? Ya da Sultan Abdülhamid Han zamanında bu derslerin ikindi namazından sonra haftada iki gün esasına göre Yıldız'daki Çit Kasrı'nda yapıldığını ve sultanın yüksekçe bir mindere oturduğunu biliyor muydunuz? Sizler için, saray Ramazanlarının vazgeçilmez adeti olan Huzur Dersleri'ni derledik.