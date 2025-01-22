Reddedilen inkılap: 93 yıl önce ilk Türkçe Kur’an tilaveti

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◾ Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus da Milliyet ve Cumhuriyet'teki haberlerde Karaköy Yeraltı Camii'ne Yerebatan Camii denmiş olması.

◾ Resimlerde küçük bir minare ve Ayasofya gözükse de Yerebatan Camii isminde bir cami mevcut değil. Eskiden sarnıç olarak kullanılmasından dolayı Yeraltı camii, "Yerebatan" olarak da anılmıştı. bu durum göz önüne alındığında Yerebatan Camii'nden kastın Yeraltı Camii olduğunu düşünmekteyiz.

18 YIL SÜREN TÜRKÇE EZANIN HİKAYESİ