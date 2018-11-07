‘Radyoaktif izleri’ silinemeyen bilim insanı: Marie Curie
Marie Curie, yaptığı buluşlarla ve 120 yıl önce keşfettiği radyum elementi ile tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Bilim dünyasına yaptığı katkılar sayesinde
"Nobel ödülü alan ilk kadın" ve "Nobel'i iki kez alan ilk bilim insanı" olmuş; Birinci Dünya Savaşında cephedeki yaralı askerlerin sağlıklarına kavuşmalarında büyük katkılar sağlamıştı. Curie, radyoaktif maddeler üzerinde o kadar çok çalıştı ki, ölümü de bu nedenle oldu. Not defterleri, bugün dahi radyoaktif madde saçtığı için kurşun kaplı bölmelerde muhafaza ediliyor; ancak korunma malzemeleri giyilerek incelenebiliyor. Marie Curie kimdir? "Tarihten radyoaktif izleri silinemeyen" Marie Curie'nin yaşamı...
Giriş Tarihi: 07.11.2018
18:34
Güncelleme Tarihi: 18.09.2020
09:45
"İnsanlar konusunda daha az, fikirler konusunda daha çok meraklı olun."
7 Kasım 1867 tarihinde Polonya'da doğan
Marie Curie, kardeşleriyle birlikte annesinin müdürlük yaptığı yurtta kalıyordu.
Ülkesindeki mevcut eğitim sistemi yüzünden
kadınların üniversiteye gitmesi mümkün değildi ve teknik eğitim almaları için yurtdışına gitmeleri gerekiyordu. Bu sebeple Marie ve kız kardeşi Bronya, para biriktirmek için çalışmaya başladılar.
BAŞARIYLA SÜRDÜRÜLEN EĞİTİM HAYATI
1885 senesinde Bronya, Sorbonne'da tıp eğitimi görmeye başladı; Marie ise, kız kardeşine eğitimini tamamlayabilmesi için maddi desteğini sürdürdü.
Bronya'nın mezuniyetinden sonra eğitim sırası Marie'ye gelmişti. Bronya, matematik ve fizik eğitimi alması için kız kardeşi Marie'ye yardım etti.
1891 senesinin Kasım'ında başladığı eğitiminde bir buçuk sene sonunda
sınıfının birincisi olarak fizik bilimleri lisans diploması; 1894 senesinde ise, matematik alanında ikinci diplomasını aldı. 1896'da, öğretmenlik diplomasına kavuştu.
1894 yılında, iki bilim insanı ile ortak çalışma sonucunda piezoelektriği keşfeden, Endüstriyel Fizik Kimya Okulu laboratuvarına başkanlık yapan Pierre Curie ile tanıştı.
1895 yılında evlenen Marie, böylece Curie soyadını aldı.
"Ben, bilimin yüksek bir güzelliği olduğunu düşünenler arasındayım."
ANAVATANA İTHAF EDİLEN ELEMENT KEŞFİ
Henri Becquerel,
X ışınlarıyla ilgili çalışması için uranyum tuzu kullanmış; elindeki nesneyi ışık geçirmeyecek şekilde sarmış ve üzerine uranyum tuzu koyarak ışıkla uyarılması için güneşe bırakmıştı. Bir süre sonra, ışık alması imkânsız nesnenin karardığını görmüş, uranyum tuzunun kâğıdı geçebilecek bir ışın yaydığını keşfetmişti. Becquerel, bunu görünmez bir ışın olarak tanımlamıştı.
Marie, 1897 senesinde daha önce Henri Becquerel'in duyurduğu,
uranyum tuzlarının yaydığı, sonraları radyoaktivite olarak adlandırılacak olan ışın üzerinde detaylı bir şekilde çalışmaya başladı. Uranyumda olan ışığın başka elementlerde olup olmadığını araştırdı. Eşi Pierre Curie'nin de yardımıyla uranyum filizini süzmeye başlayan ikili, ilk olarak az miktarda bizmut buldu.
Çalışmalarını sürdüren çift, uranyumun radyoaktif bozunmasından ortaya çıkan ve
ismini Marie'nin anavatanı olan Polonya'dan esinlenerek koydukları polonyum elementini bulduklarını duyurdular.
115 YIL ÖNCE RADYUMU KEŞFETTİ
Polonyum elementinin çıkarılmasının ardından kalan posa daha güçlüydü. Bu noktadan sonra, süzme ve arındırma işlemine devam ettiler ve 1998'de radyum elementini buldular.
Eylül 1898'de Fransız kimyacı Eugène-Anatole Demarçay'ın spektroskopi yöntemi ile tanımlanmasına yardım ettiği,
doğal radyoaktif element radyumu keşfettiklerini duyurdular. 1903 yılında, Paris Üniversitesine sunduğu tezde bu keşfini açıkladı.
"Ben de Nobel gibi düşünüyorum: İnsanlık, yeni keşiflerden kötülüklerden çok iyilikler çıkaracaktır."
NOBEL ÖDÜLÜNÜ ALAN İLK KADIN
1903'te doktorasını vererek Fransa'da gelişmiş
bilim alanında doktora unvanı alan ilk kadın oldu.
Aynı yıl, radyoaktivite konusundaki araştırmalarından dolayı, kocası ve Becquerel ile paylaştığı
Nobel Fizik Ödülü'nü alarak, tarihte Nobel Ödülü alan ilk kadın oldu.