‘Radyoaktif izleri’ silinemeyen bilim insanı: Marie Curie

Henri Becquerel, X ışınlarıyla ilgili çalışması için uranyum tuzu kullanmış; elindeki nesneyi ışık geçirmeyecek şekilde sarmış ve üzerine uranyum tuzu koyarak ışıkla uyarılması için güneşe bırakmıştı. Bir süre sonra, ışık alması imkânsız nesnenin karardığını görmüş, uranyum tuzunun kâğıdı geçebilecek bir ışın yaydığını keşfetmişti. Becquerel, bunu görünmez bir ışın olarak tanımlamıştı.

Marie, 1897 senesinde daha önce Henri Becquerel'in duyurduğu, uranyum tuzlarının yaydığı, sonraları radyoaktivite olarak adlandırılacak olan ışın üzerinde detaylı bir şekilde çalışmaya başladı. Uranyumda olan ışığın başka elementlerde olup olmadığını araştırdı. Eşi Pierre Curie'nin de yardımıyla uranyum filizini süzmeye başlayan ikili, ilk olarak az miktarda bizmut buldu.

Çalışmalarını sürdüren çift, uranyumun radyoaktif bozunmasından ortaya çıkan ve ismini Marie'nin anavatanı olan Polonya'dan esinlenerek koydukları polonyum elementini bulduklarını duyurdular.