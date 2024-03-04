Osmanlı'nın okyanusa uzanan eli
Dünya tarihinin en parlak sayfalarına ev sahipliği yapan nadide devletlerden olan Osmanlılar, ne kadar zor durumda olurlarsa olsunlar kendilerinden yardım isteyenlere merhamet elini uzatmasını bilmişlerdi. 16. yüzyılda Portekizlilerin zalim saldırılarına maruz kalan Açelilerin Sultan Süleyman'dan yardım istemeleri sonucunda Osmanlı, bölgeye iki gemi destek yollamıştı. Bu yardım Açeli kardeşlerimizin üzerinde büyük tesir oluşturacaktı.
Giriş Tarihi: 04.03.2024
08:47
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
10:13
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Mısır'ın fethinin ardından Hicaz bölgesine inen Osmanlılar, buradan Hint Okyanusu'na doğru genişleyerek bölgede bulunan Müslümanlarla temas kurmuştu.
◾ Bu temaslardan en uzağı ise
Endonezya'nın Sumatra adasındaki Açe ile olandı. Bugün dahi uzak bir coğrafya olan Açe, Osmanlıları göğsüne basmıştı.
Dünyanın merkezi: Hicaz
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1496 - 1903 yılları arasında varlığını sürdüren Açe Sultanlığı, zamanla hakimiyet alanını genişleterek Kızıldeniz'e hem ticaret hem de Hac vesilesiyle gelmeye başlamıştı.
◾ Lakin bu süreç
Portekizlilerin takımadalara saldırması ise ciddi şekilde baltalandı. 1511'de Açe'ye de saldıran Portekizliler okyanustaki ticareti ele geçirmişlerdi.
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Portekizlilerin zulmünden kurtulmak için Açeliler Osmanlı Sultanı'na başvurdular. Bu talebin akabinde Osmanlılar bölgeye askeri yardımda bulundu.
◾ 16. yüzyılın ikinci yarısında bölgeye
Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle başlarında Lütfi Bey olan birtakım asker sevkiyatı gerçekleşti.
Osmanlı'dan Asya'ya uzanan bir gelenek: Songkok
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Açe meselesine Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Sultan II. Selim de büyük ehemmiyet gösterdi. Öyle ki döneminde başında Kurdoğlu Hızır Reis'in olduğu yirmiye yakın gemiye sahip bir donanma takımadalara yollanacaktı.
◾ Bu donanma sadece askerlerden müteşekkil değildi:
Dülgerler, kürekçiler, nakkaşlar, varak ustaları, gemi ustaları da mevcuttu. Bu, bölgedeki savaşın toptan çözümüne yönelik bir hareketti.
◾ Lakin o sırada
Yemen'de patlak veren bir isyan üzerine hazırlanan bu ekip bölgeye değil isyan alanına sevk edilmek zorunda kaldı. Osmanlılar Açe'ye iki gemi destek gönderilebildi.
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Açe'ye ulaşan Osmanlılar şehrin Bitay mahallesine yerleşerek Açelileri düşmanlarına karşı eğitmişlerdi. Hatta burada o devirden kalma bir Osmanlı mezarlığı da mevcut.
Tarihin soluk aldığı Osmanlı eserleri