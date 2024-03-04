Osmanlı'nın okyanusa uzanan eli

◾ Açe meselesine Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Sultan II. Selim de büyük ehemmiyet gösterdi. Öyle ki döneminde başında Kurdoğlu Hızır Reis'in olduğu yirmiye yakın gemiye sahip bir donanma takımadalara yollanacaktı.

◾ Bu donanma sadece askerlerden müteşekkil değildi: Dülgerler, kürekçiler, nakkaşlar, varak ustaları, gemi ustaları da mevcuttu. Bu, bölgedeki savaşın toptan çözümüne yönelik bir hareketti.