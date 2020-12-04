Osmanlı'da toprağın altındaki asırlık bereket

Tarihte birçok devlet ekonomik zenginlik ve gücünü madenlere verdiği önemle sağladı. Anadolu'da kurulan devletlerin en güçlülerinden sayılan Hitit Devleti maden devleri olmak üzerine en önemli örneği teşkil eder. Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşü, Doğu roma İmparatorluğu'nun devam etmesi ise madenlerin elde tutulmasından ileri gelir.

On dördüncü yüzyılda Bizanslıların Balkanlar'da büyük bir kuvvet ve zenginliğe kavuşması, onların Balkan topraklarındaki madenleri iyi değerlendirmesinden kaynaklanır. Osmanlı Devleti de Anadolu ve Balkanlarda elde etiği madenleri uzun zaman değişiklik yapmayarak çalıştırmıştır.

Bizans ve Osmanlı devrinde Anadolu ve Balkanlardaki madencilik hakkında bilgiler kısıtlı. Eldeki bilgiler de Bizans, İran, Türk ve Latin kaynaklarından alınmış.