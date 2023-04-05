Osmanlı'da alp olmanın 9 şartı

Kol kuvveti

🔷 Savaş meydanlarının ve seferlerin vazgeçilmezi olan alp, güçlü ve kuvvetli olmak zorundadır. Savaşçı gerektiğinde oldukça ağır olan gürzü kullanır, kılıç sallar ve zaman zaman düşmanla güreşir.

🔷 Kuvvetli olmasının yanı sıra fiziki olarak da heybetli görünüşü ve güçlü gözükmesi alpin başarısını artıran bir unsurdur.