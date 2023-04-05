Osmanlı'da alp olmanın 9 şartı
Türk devletlerinin büyümesinde ve Osmanlı'nın kuruluşunda büyük rol oynayan gruplardan biri de alplerdir. Türkistan'da alp, Anadolu'da ise alp eren olarak cihat ruhuyla ilay-ı kelimetullah yolunda çarpışan bu savaşçılar, devletin büyümesini ve İslam'ın yayılmasını sağlar. Ancak Allah yolunda çarpışmak her kişinin harcı değildir. İşte alp olmanın şartları...
Giriş Tarihi: 05.04.2023
14:53
🔷 İslamiyet öncesinde Oğuzlar'da yaygın bir şekilde görülen alp kelimesi;
Abbasiler, Gazneliler ve Selçuklularda özel bir unvan olarak kullanılır. İslamiyet'in ardından Türklerde alp kelimesinin yanına gazi eklenir. Tasavvufun yaygınlaşmasıyla birlikte alp, yanına eren kelimesi eklenerek anılmaya başlanır.
🔷 Osmanlı'nın kuruluşuna şahitlik eden büyük mutasavvıf
Aşık Paşa'ya göre o dönemde bir alpin başarıya ulaşabilmesi ve alpten sayılabilmesi için dokuz şart vardır.
Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihi doğru mu?
Cesaret
🔷 Savaşçı bir alpin sahip olduğu özelliklerin başında
atılgan, cesur ve korkusuz olması gelir. Düşmanı gördüğünde korkan kimsenin alp olması mümkün değildir.
🔷 Alpler en önde giden, arkasındaki birliğe cesaretiyle güç veren kimsedir.
🔷 İlk dönem Osmanlı padişahlarının
seferlere ordunun başında, askerleriyle birlikte cenk ederek çıktıkları bilinir. Sultanların cesaretinin Osmanlı'nın büyümesinde büyük etkisi olduğu görülür.
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Kol kuvveti
🔷 Savaş meydanlarının ve seferlerin vazgeçilmezi olan alp, güçlü ve kuvvetli olmak zorundadır.
Savaşçı gerektiğinde oldukça ağır olan gürzü kullanır, kılıç sallar ve zaman zaman düşmanla güreşir.
🔷 Kuvvetli olmasının yanı sıra
fiziki olarak da heybetli görünüşü ve güçlü gözükmesi alpin başarısını artıran bir unsurdur.
Osmanlı tokadı nedir?
Gayret (azim)
🔷 Alp
vazgeçen, ümitsizliğe düşen, pes eden kimse değildir. En dar vakitlerde bile ümidini yitirmeyen alp, içinde taşıdığı ümidi ayağa kaldırmak için harekete geçen ve mücadeleyi bir an olsun bırakmayandır.
🔷 Güçlü karakterinin bir eseri olan
azim ve sebatı kuşanan alp, bu özellikleriyle ön plana çıkar. Tembel bir kimsenin iyi bir alp olabilmesi mümkün değildir.
Ümitsizlik bizden değildir
İyi bir at
🔷 Alplerin en yakın dostları olarak kabul ettikleri atlar, ulaşım ve savaşta sağladığı kolaylıkla çok büyük bir etkiye sahiptir.
Alpin yoğun temposuna ayak uyduran at, savaşçının heybetini de artırır.
🔷 Uzun mesafeleri kısa sürede almayı başaran atlar,
alplerin olmazsa olmazıdır. Atlar aynı zamanda verdikleri enerjiyle iyi bir yoldaştır.
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