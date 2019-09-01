Osmanlı tıbbında bilinmesi gereken terimler

Abir: Anber

Amber, sıcak denizlerde bulunan, esmer, balmumu renginde, iddialara göre balıkların safra kesesinde oluşan, sonra dışarı atılan ya da deniz kuşlarının denize çıkardığı ifrazattan oluşan bir esans maddesidir. Ağrı kesici, kan yapıcı olan amber aynı zamanda bronşit ve romatizmaya da iyi gelir.

Müslim, Ebu Davud ve Nesaî'nin rivayet ettiği bir hadiste Efendimiz (sav) "Kokuların en güzeli misktir" buyurmuştur.