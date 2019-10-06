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Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında çekilmiş 30 fotoğraf

Avrupa'da fotoğrafın keşfinden kısa bir süre sonra Osmanlı coğrafyasında fotoğraf yaygınlaşmaya başladı. Osmanlı sultanları bu sırada fotoğraf alanındaki gelişmeleri sıkı sıkıya takip ediyorlardı. Peki, silüetini masmavi boğazıyla süsleyen İstanbul, imparatorluğun son zamanlarında nasıl görünüyordu? Osmanlı'nın 1900'lü yıllarına ışık tutan fotoğrafları derledik.

Giriş Tarihi: 06.10.2019 15:19 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019 16:29
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Tarihte ilk fotoğrafı, Fransız mucit Joseph Nicephore Niepce çeker. 1826 yılında 8 saat pozlayarak elde ettiği bu bulanık görüntünün ardından, yine diğer bir mucit olan Louis Jacques Mande Daguerre ile 1829 yılında bir ortaklık içine girerek çalışmalarını sürdürür.

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Daguerre çalışmalarına devam eder ve sonunda saatin altına düşen pozlandırma süresiyle bir görüntü elde etmeyi ve bu görüntünün tekrar ışığa çıktığında kararmamasını sağlayan sabitleme işlemini bulur. Fotoğrafın icadı büyük bir ilgi uyandırır ve hızla yayılır.

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İlk meraklılar makinelerini alarak ilginç buldukları her yerin fotoğraflarını çekmeye başlarlar. Osmanlı toprakları, özellikle de İstanbul maceraperestlerin ilk odağı olacaktır.

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İnsanları etkisi altına alan bu önemli icat, Osmanlı'da yankı uyandırır ve kısa sürede kabul görür. II. Mahmud'un öldüğü yıl ilan edilen fotoğrafın kabulü matbaa gibi geç olmamış, daha kısa sürede benimsenmiştir. II. Mahmud'tan sonra tahta geçen padişahlar da fotoğrafı ve fotoğrafçılığı desteklemiştir.

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Özellikle II. Abdülhamid'in fotoğrafa olan merakı sayesinde, bugün Yıldız Koleksiyonu olarak adlandırdığımız 800 albüm, 35 bin fotoğraf gibi paha biçilemez belgeler günümüze ulaşmıştır.

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