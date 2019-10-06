Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında çekilmiş 30 fotoğraf
Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında çekilmiş 30 fotoğraf
Avrupa'da fotoğrafın keşfinden kısa bir süre sonra Osmanlı coğrafyasında fotoğraf yaygınlaşmaya başladı. Osmanlı sultanları bu sırada fotoğraf alanındaki gelişmeleri sıkı sıkıya takip ediyorlardı. Peki, silüetini masmavi boğazıyla süsleyen İstanbul, imparatorluğun son zamanlarında nasıl görünüyordu? Osmanlı'nın 1900'lü yıllarına ışık tutan fotoğrafları derledik.
Giriş Tarihi: 06.10.2019
15:19
Güncelleme Tarihi: 06.10.2019
16:29