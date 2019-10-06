Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında çekilmiş 30 fotoğraf

Tarihte ilk fotoğrafı, Fransız mucit Joseph Nicephore Niepce çeker. 1826 yılında 8 saat pozlayarak elde ettiği bu bulanık görüntünün ardından, yine diğer bir mucit olan Louis Jacques Mande Daguerre ile 1829 yılında bir ortaklık içine girerek çalışmalarını sürdürür.